Купував одеколон "Красная Москва" і сварився у магазині. На Волині судили прихильника Росії

На Волині судили пенсіонера, який виправдовував російське вторгнення в Україну під час суперечки в магазині.

Житель села Конюхи Володимирського району заявляв, що Україна сама вирішила воювати з Росією на своїй території.

Також зловмисник звинувачував Україну в ракетному удару по вокзалу в Краматорську, який здійснили російські окупанти 8 квітня 2022 року.

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Про це йдеться у вироку Локачинського районного суду Волинської області, повідомляє ZAXID.NET.

"Обвинувачений, перебуваючи у приміщенні магазину, виправдовуючи, визнаючи правомірною, заперечуючи збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році, вчинив кримінальне правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, передбачене ч. 1 ст. 436-2 КК України", – кажуть у суді.

Інцидент стався 9 квітня 2022 року у сільському магазині. Кілька жінок обговорювали російські злочини, зокрема те, що росіяни вбили багато людей у Бучі, гвалтували жінок.

Пенсіонер стверджував, що то не росіяни зробили, і що "наші теж гвалтують". Також чоловік казав, що українці "вирішили воювати проти Росії", тому їм варто було йти на російську сторону, а не в Україні "творити чудеса".

Фото: svershinsky /Depositphotos

Також пенсіонер казав: "Вчора в Краматорську вистрілила. Куда встрілила та ракета, українська?....Ну вона ж не з Росії прилетіла, а із Києва прилетіла ракета".

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До магазину викликали голову сільради. Також на відео записали антиукраїнські висловлювання чоловіка, які потім передали правоохоронцям.

Сам пенсіонер не визнає свою провину і каже, що "відгавкувався" на незрозумілі питання односельчан.

За його словами, він зайшов у магазин, щоб купити одеколон "Красная Москва". Інші відвідувачі побачили, що він купує такий товар, і почали дискусію.

Він пояснював їм, що цей одеколон вироблений у Львівській області, але односельчани нібито почали з нього насміхатись.

"Він завжди був проти війни. Він вважає, що має бути мир і з Росією потрібно домовлятися. Вважає, що оскільки "Україна почала пресувати", тому й почалась війна. А потрібно було укласти мир.

Саме Україна своєю риторткою розпочала війну, зокрема виправданням УПА", – цитують пенсіонера в суді.

Чоловік підтвердив, що сказав, нібито у Краматорськ ракета прилетіла з Києва. Однак він каже, що його неправильно зрозуміли, і він "мав на увазі, що дуже легко відстежити, звідки прилетіла ракета".

Зрештою, суд визнав чоловіка винним і спочатку призначив покарання у виді позбавлення волі на 2 роки.

Але потім покарання замінили на 1 рік іспитового строку.

Також з прихильника Росії стягнули 2389 грн 80 коп за проведення судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи.

Нагадаємо, 8 квітня минулого року росіяни вдарили радянськими ракетами "Точка-У", які є на озброєнні армії РФ, по вокзалу у Краматорську, коли звідти евакуйовувалися тисячі людей.

Внаслідок обстрілу росіян загинула 61 людина, зокрема, 7 дітей.

Винуватість Росії у цьому терористичному акті також підтвердив Пентагон.