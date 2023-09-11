На Гаваях втретє за рік прокинувся вулкан Кілауеа. ВІДЕО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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11 вересня 2023

На Великому острові Гавайських островів втретє у цьому році почав вивергатися вулкан Кілауеа.

Про це повідомила геологічна служба США повідомила 10 вересня, пише Reuters.

Потоки лави наразі обмежені дном кратера. Виверженню вулкана Кілауеа передував період сильної сейсмічної активності.

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Гавайське агентство з управління надзвичайними ситуаціями написало у соцмережі Х (колишньому Твіттері), що "виверження не становить лавової загрози для громад".

 Виверження вулкана. Фото: USGS

Однак, вони попередили, що вулканічні частки та гази можуть створити проблеми з диханням для людей, які піддалися впливу виверження.

Вулкан Кілауеа розташований у закритій зоні і нацпарку Гавайських вулканів та є одним із найактивніших у світі. 

У 2019 році низка землетрусів і потужне виверження Кілауеа призвели до руйнування сотень будинків і підприємств.

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