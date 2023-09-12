Командування Медсил ЗСУ запевняє, що засобами такмеду забезпечені "біля 100%" військових частин

Командування Медичних сил Збройних Сил України повідомило, що нібито "біля 100%" військових частин, які виконують бойові завдання, забезпечені засобами тактичної медицини.

Таку інформацію Міноборони зазначило у відповіді на депутатське звернення Інни Совсун, посилаючись на дані від командування Медичних сил. Нардеп опублікувала лист у Facebook.

"Вся країна збирає кошти на турнікети, аптечки, медичні рюкзаки, ноші й далі по списку. Волонтери з ніг збиваються, щоб встигнути врятувати більше життів.

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А виявляється, Командування Медичних сил Збройних Сил України переконане, що бойові медики забезпечені такмедом на "біля 100%". Біля 100% – це 102%? 120%?" – написала Совсун.

Джерело: Інна Совсун

Командування Медсил уже не вперше критикують за нестачу якісних засобів такмеду, а також наявність у бійців китайських турнікетів, які рвуться та не можуть врятувати життя.

Раніше військові медики скаржилися на неякісні турнікети у бійців, які не зупиняють кров, але у Медсилах запевняли, що все якісне.

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У серпні УП стало відомо, що правоохоронці розслідують кримінальне провадження щодо можливих порушень при формуванні аптечок для ЗСУ. Але підозри у провадженні нікому не повідомлялись.

Також нардеп Соломія Бобровська повідомляла, що Командування медичних сил не провело обіцяну загальну перевірку аптечок і турнікетів у ЗСУ.

А начальнику медичної служби 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Антону Шевчуку оголосили сувору догану – він попросив Командування Медсил замінити неякісні китайські турнікети, а отримавши відмову, звернувся по допомогу до волонтерки Оксани Корчинської.