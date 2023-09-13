Чому літнім людям корисно грати в ігри-головоломки онлайн? Відповідь вчених

Науковці виявили, що цифрові ігри-головоломки можуть допомогти покращити пам'ять у літніх людей.

Оскільки старіння негативно впливає на "робочу пам'ять", дослідники перевірили, чи пов'язані певні типи ігор з покращенням пам'яті, повідомляє Medical News Today.

Вчені з Йоркського університету в Англії провели дослідження, щоб з'ясувати, як гра в різні типи відеоігор впливає на пам'ять у молодих та старших людей.

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Учасникам дослідження пропонували тест, під час якого потрібно виконувати різні завдання, що потребують хорошої пам'яті та зосередженості.

Виявилось, що літні люди, які грають у цифрові ігри-головоломки, вміють краще концентрувати увагу порівняно з тими, хто надає перевагу іншому типу відеоігор або не грає взагалі.

"Головоломки мають дивовижну здатність підтримувати розумові здібності людей похилого віку до такої міри, що рівень пам'яті та концентрації уваги у них був таким же, як у 20-річних людей, які не грали в головоломки", – сказав провідний автор дослідження доктор Джо Каттінг, який працює на кафедрі комп'ютерних наук Йоркського університету.

Водночас молоді люди, які грають у стратегічні ігри, мали кращу "робочу пам'ять" порівняно з тими, хто ніколи не практикував цього.

Свої висновки дослідники опублікували в журналі Heliyon.

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Фото: Moyo Studio/GettyImages

За визначенням Національної медичної бібліотеки США (National Library of MedicineTrusted Source), робоча пам'ять – це "невелика кількість інформації, яку можна утримувати в голові і використовувати при виконанні когнітивних завдань".

Наприклад, робоча пам'ять дозволяє людині утримувати інструкції в пам'яті під час виконання різних завдань, ігнорувати відволікаючі фактори. Така пам’ять погіршується з віком.

Вчені з Йоркського університету вважають, що тип відеоігор, в які грають люди, може впливати на пам’ять.

Вони побачили кращі показники у людей старшого віку, які грали в цифрові ігри-головоломки, та у молодих людей, які грали в стратегічні ігри.

У дослідженні взяли участь 482 людей. Більшість із них (297) – жінки. Вік учасників коливався від 18 до 81 року: вчені зараховували їх до молодшої групи (18-30 років) або до старшої групи (60-81 рік).

Учасники розповіли про свої ігрові звички. Дослідники врахували всі цифрові ігри, зокрема аркади, ігри на комп’ютері, консолі та в мобільних застосунках.

Виділили основні типи ігор:

екшн;

стратегія;

головоломка.

Учасники мали повідомити, у які ігри, з якою частотою та як довго вони грають. Потім вони проходили онлайн-тестування робочої пам'яті.

Молоді люди, які грали в стратегічні ігри, продемонстрували більший об'єм робочої пам'яті порівняно з молодими людьми, які грали в екшн-ігри.

Це здивувало дослідників, оскільки попередні дослідження показували, що гра в екшн-ігри корелюється з вищими показниками уважності.

"Схоже, що саме стратегічні елементи ігор, як-от планування та вирішення проблем, стимулюють кращу пам'ять та увагу у молодих людей.

Однак ми не бачимо такого ж ефекту у людей старшого віку, і потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, чому це так", – сказала співавторка дослідження Фіона Макнаб з факультету психології Йоркського університету.

Водночас для учасників похилого віку саме ігри-головоломки виявилися найкориснішими.

Наприклад, літні люди, які грають у цифрові головоломки, можуть ігнорувати відволікаючі фактори краще, ніж інші представники старшої вікової групи.

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, що користування інтернетом протягом дня може знизити ризик розвитку деменції у літніх людей.