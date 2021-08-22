Як довго люди можуть жити насправді?

Хоча більшість з нас може розраховувати дожити до 80 років, деякі люди доживають до понад 100 років.

Рекордсменкою із довголіття стала Жанна Кальман з Франції, яка померла в 1997 році у віці 122 років.

Коли вона народилася в 1875 році, середня тривалість життя становила приблизно 43 роки, пише The Conversation.

Як довго насправді може жити людина?

Це питання, яке люди ставлять століттями.

Фото: prometeus/Depositphotos

У той час, як середню тривалість життя (кількість років, скільки людина потенційно може прожити) відносно легко розрахувати, оцінити максимальну тривалість життя (максимальний вік, якого може досягти людина) набагато складніше.

Попередні дослідження встановлювали максимум близько в 140 років.

Більш недавнє дослідження припускає, що межа тривалості життя людини наближається до 150-ти.

Розрахунок тривалості життя

Найстаріший і до цього часу найбільш широко використовуваний метод розрахунку тривалості життя заснований на функції Гомперца.

Це спостереження, вперше описане в XIX столітті, про те, що рівень смертності людей від хвороб з часом зростає експоненціально.

Це означає, що ваші шанси на смерть, наприклад, від раку, хвороб серця і багатьох інфекцій – приблизно подвоюються кожні вісім-дев'ять років.

Тепер дослідники застосували за допомогою комп’ютерної моделі підрахували, що межа тривалості життя людини становить близько 150 років.

Жити до 150

Для проведення моделювання дослідники взяли зразки крові у більш ніж 70 тис. учасників віком до 85 років і подивилися на короткострокові зміни в їхній кількості клітин крові.

Кількість лейкоцитів може вказувати на рівень запалення (захворювання) в організмі, а обсяг червоних кров'яних тілець – на ризик серцевого захворювання чи інсульту або когнітивних порушень, як-от втрата пам'яті.

Потім дослідники спростили ці дані до одного параметра, який вони назвали індикатором стану динамічних організмів.

Ці розрахунки пророкують, що у всіх – незалежно від їхнього здоров'я або генетики – теоретично є до 150 років. Але оцінки цього типу не передбачають, що за життя людини можуть знайти нові методи лікування поширених захворювань.

Це серйозний недолік, оскільки прогрес відбувається протягом усього життя.

Наприклад, дитина, народжена сьогодні, може розраховувати на 85-річний прогрес в медицині для збільшення тривалості життя, в той час як 85-річна людина, що живе зараз, обмежена сучасними медичними технологіями.

Тобто ці розрахунки будуть відносно точним для літніх людей, але будуть ставати менш точними для молодших людей.

Що робити, щоб дожити до 150?

Межа максимальної тривалості життя приблизно на 25% більша, ніж прожила Жанна Кальман.

Очевидно, що хтось колись встановить новий рекорд.

У 1990 році у світі було 95 тис. довгожителів (людей віком 100+).

Через зростання населення та поліпшення охорони здоров'я, це число збільшилося до 451 тис. до 2015 року і, як очікується, досягне 3,7 млн до 2050 року.

Вчені встановили ймовірність того, що хтось може дожити до глибокої старості:

до 124 років: 99%

до 127 років: 68%

до 130 років: 13%

до 135 років: "вкрай малоймовірно"

Тому якщо ви плануєте перегнати вік Жанни Кальман, вам знадобляться три важливі речі.

По-перше, це хороші гени, по-друге, повноцінне харчування і вправи, які можуть збільшити тривалість життя до 15 років.

І, нарешті, прорив у методах лікування, які можуть збільшити тривалість життя.

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