Міністерка економіки, засновниця "Госпітальєрів" та інші: до рейтингу Time 100 Next потрапили 4 українки

Чотири українки увійшли до щорічного рейтингу Time 100 Next, що визначає найвпливовіших людей, які змінюють майбутнє світу.

Зокрема, у список потрапили виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк, міністерка економіки Юлія Свириденко, засновниця "Госпітальєрів" та нардепка Яна Зінкевич та інноваторка у сільському господарстві Анастасія Волкова.

Рейтинг 2023 року опублікували на сайті Time 13 вересня.

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Юлія Свириденко потрапила у категорію "Лідери", Анастасія Волкова – у категорію "Інноватори", а Дар’я Каленюк та Яна Зінкевич – до "Правозахисників".

Хто вони – українки з Time 100 Next?

Юлія Свириденко

Фото: Hollie Adams—Bloomberg/Getty Images

Юлія Свириденко – перша віцепрем'єр-міністерка, а також міністерка економіки України з 4 листопада 2021 р.

Міністерка торгівлі США Джина Раймондо зазначила, що була "вражена і по-справжньому натхненна" силою, витривалістю, геніальністю і мужністю Юлії.

"Маючи глибокі економічні знання, пристрасть до використання активів України у всіх сферах – від сільського господарства до зелених технологій, а також запеклу ненависть до корупції, міністерка Свириденко присвятила себе не лише відбудові України, але й розвитку сильної, вільної та процвітаючої української економіки", – йдеться у матеріалі Раймондо для Time.

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Дар’я Каленюк

Фото:Daria Kaleniuk/Facebook

Дар’я Каленюк – українська громадська активістка та виконавча директорка київського Центру протидії корупції, яка також є співзасновницею Міжнародного центру "Українська перемога".

У Time кажуть, що вона стала провідним голосом громадянського суспільства на захист України.

"Дар’я Каленюк вперше стала відомою завдяки боротьбі з корупцією в Україні – головною перешкодою для демократичного розвитку країни. Але повномасштабне вторгнення Росії змусило найвідомішу антикорупційну активістку країни переорієнтуватися", – кажуть у Time.

Каленюк також відзначили за те, що вона проливає світло на російські воєнні злочини, викриває олігархів і компанії, які отримують прибуток, заробляючи на війні РФ.

Яна Зінкевич

Фото: Яна Зінкевич/Facebook

Яна Зінкевич – ветеранка російсько-української війни, медик-доброволець, засновниця волонтерського Медичного батальйону "Госпітальєри" та народна депутатка ІХ скликання.

"Майже десять років Яна Зінкевич рятує життя українців на передовій. 28-річна ветеранка війни є командиром українського цивільного медичного батальйону "Госпітальєри", не кажучи вже про те, що вона є одним з наймолодших депутатів парламенту", – йдеться у матеріалі.

У 2014 році Яна Зінкевич перервала навчання в університеті, щоб допомагати пораненим військовим, а згодом заснувала медбатальйон "Госпітальєри".

Time пише, що Зінкевич врятувала понад 200 поранених військових, поки не отримала поранення у 2015 році.

"Під її керівництвом група надала допомогу та евакуювала тисячі військовослужбовців і цивільних осіб.

Але протягом цього року "Госпітальєри" зібрали ще більше коштів на свій спеціальний навчальний центр зі спеціалізованим обладнанням, де команда Зінкевич зможе готувати наступне покоління парамедиків", – кажуть у виданні.

Анастасія Волкова

Фото: FLUROSAT

Анастасія Волкова – українська інноваторка у сільському господарстві, генеральна директорка Regrow Ag (Flurosat), який надає технологічні послуги аграрному бізнесу.

"Кліматична криза вплине на все, включно з їжею на наших тарілках. Щоб адаптуватися до неї, сільськогосподарська галузь повинна контролювати викиди і впроваджувати практики сталого землеробства, які дозволять їх зменшити. На щастя, є такі візіонери, як Анастасія Волкова", – пише Time.

Компанія Анастасії займається розробкою програмного забезпечення для агрокомпаній, зокрема General Mills та Kellogg's, допомагаючи зменшити обсяги викидів.

Співзасновник Galvanize Climate Solutions каже, що Волкова "революціонізує підхід до виробництва продуктів харчування" та допомагає зробити майбутнє надійнішим.

Нагадаємо, у 2022 році до рейтингу Time100 Next увійшли два українські міністри – Михайло Федоров та Олександр Кубраков – та українська математик Марина В'язовська.