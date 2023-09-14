На Львівщині – смертельний випадок отруєння їстівними грибами

Перший у сезоні випадок смертельного отруєння грибами зафіксовано на Львівщині.

Про це повідомляє обласний центр контролю та профілактики захворювань МОЗ України.

"На Львівщині зафіксували перший летальний випадок внаслідок отруєння грибами", – йдеться в повідомленні.

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Підкреслюється, що отруєння викликали їстивні гриби.

"На жаль, організм 73-річної жінки не переніс отруєння токсичними речовинами, що спричинили їстівні гриби. Пацієнтка на сьомий день перебування в лікарні у відділенні інтенсивної терапії померла", – повідомила лікарка із загальної гігієни відділу моніторингу та реагування на небезпеки Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталія Жукровська.

За її словами, 76-річний чоловік (чоловік загиблої) перебуває у стані середньої тяжкості, отримує необхідну допомогу.

Нагадаємо, знання симптоматики отруєння грибами та першої допомоги при таких станах дозволить у скрутну хвилину зарадити собі чи своїм рідним і близьким та навіть врятує життя.

Держпродспоживслужба надала роз'яснення, як уникнути отруєння грибами.

Авторка: Лія Ільченко

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