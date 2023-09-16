Деякі види китів ймовірно знищили середньовічні європейці – дослідження

Середньовічні європейці можуть бути причетними до зникнення гладкого та сірого видів китів із північно-східних вод Атлантики.

Про це свідчать дані дослідження, опублікованого в Royal Society Open Science, пише The New York Times.

Зооархеолог з Норвезького університету науки і технологій та автор дослідження Юрі ван ден Хурк разом з колегами дослідив 719 шматків китових кісток. Їх зібрали на археологічних розкопках від Норвегії до Португалії.

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"Ці китові кістки напіврегулярно знаходять під час археологічних розкопок, але вони часто дуже фрагментовані. Ідентифікувати ці китові кістки на видовому рівні насправді досить складно, навіть якщо ці кістки дійсно повні", – каже доктор Гурк.

Фото: Royal Society Open Science 2023

Вчені виявили непропорційну кількість кісток гладкого та сірого кита в місцях археологічних розкопок. Вони попередньо визначили, що 334 кістки належали гладким китам та 110 кісток – сірим.

Гладких та сірих китів давно цінують мисливці, тому що вони більш слухняні, ніж інші види. Різна кількість кісток гладких та сірих китів свідчить про те, що стародавні європейці шукали ці види.

У кістках китів є білок колаген, але його хімічний склад відрізняється в різних видів.

"Це може дати нам багато інформації про те, який вид насправді представляють ці кістки", — зазначив науковець.

Дослідники припускають, що століття вилову сірих та гладких китів сприяли остаточному скороченню їхньої популяції в регіоні.

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Але загроза для північноатлантичних гладких китів залишається: наразі цей вид на межі вимирання. В усьому світі залишилося лише 300 особин. Вчені переконані, що визначення водної локації їхніх популяцій зможе зберегти живих тварин.