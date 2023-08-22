У Китаї знайшли рештки тапіра і панди, яких принесли в жертву 2 тисячі років тому

Китайські археологи знайшли біля імператорської гробниці рештки гігантської панди і тапіра, яких принесли в жертву 2,2 тисячі років тому.
Скелет тапіра здивував археологів, оскільки знахідка свідчить про те, що ця тварина, яка вже не живе у Китаї, могла мешкати в цьому регіоні в давнину, повідомляє Live Science.
Археологи розкопали 23 поховання з давніми жертвоприношеннями тварин біля гробниці імператора Вень, який правив приблизно з 180 р. до н.е. по 157 р. до н.е.
Розкопки проводили дослідники з Інституту археології провінції Шеньсі на чолі з Сонгмей Ху у період з серпня 2021 року по серпень 2022 року.
Результати дослідження вчені опублікували в дослідницькій базі даних China Social Sciences Network.
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|Фото: balisafarimarinepark
Окрім скелетів гігантської панди (Ailuropoda melanoleuca) і тапіра, команда знайшла останки гаурів (вид бізонів), тигрів, зелених павичів, яків, золотих кирпатих мавп і такінів (козоподібних істот). Ці види все ще існують у Китаї, але деякі з них – на межі вимирання.
Нині у світі існує п'ять видів тапірів. Новознайдені рештки, ймовірно, належать малайському тапіру (Tapirus indicus), якого ще називають азіатським.
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|Фото з розкопок/Getty Images
За даними Денверського зоопарку, дорослий малайський тапір може мати довжину від 1,8-2,4 метра і важити 250-320 кілограмів. Дорослі особини мають характерне чорно-біле забарвлення.
На жаль, малайські тапіри перебувають під загрозою зникнення – дорослих особин залишилось менше 2,5 тисяч. У дикій природі цей вид є лише в деяких частинах Південно-Східної Азії, як-от Малайзія і Таїланд.
У давньокитайському мистецтві та старовинних текстах трапляються зображення і згадки тварин, схожих на тапірів. Однак це перший фізичний доказ того, що тапіри колись жили в Китаї.
Нагадаємо, раніше вчені виявили, що неандертальці були канібалами.
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