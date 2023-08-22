У Китаї знайшли рештки тапіра і панди, яких принесли в жертву 2 тисячі років тому

Китайські археологи знайшли біля імператорської гробниці рештки гігантської панди і тапіра, яких принесли в жертву 2,2 тисячі років тому.

Скелет тапіра здивував археологів, оскільки знахідка свідчить про те, що ця тварина, яка вже не живе у Китаї, могла мешкати в цьому регіоні в давнину, повідомляє Live Science.

Археологи розкопали 23 поховання з давніми жертвоприношеннями тварин біля гробниці імператора Вень, який правив приблизно з 180 р. до н.е. по 157 р. до н.е.

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Розкопки проводили дослідники з Інституту археології провінції Шеньсі на чолі з Сонгмей Ху у період з серпня 2021 року по серпень 2022 року.

Результати дослідження вчені опублікували в дослідницькій базі даних China Social Sciences Network.

Фото: balisafarimarinepark

Окрім скелетів гігантської панди (Ailuropoda melanoleuca) і тапіра, команда знайшла останки гаурів (вид бізонів), тигрів, зелених павичів, яків, золотих кирпатих мавп і такінів (козоподібних істот). Ці види все ще існують у Китаї, але деякі з них – на межі вимирання.

Нині у світі існує п'ять видів тапірів. Новознайдені рештки, ймовірно, належать малайському тапіру (Tapirus indicus), якого ще називають азіатським.

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Фото з розкопок/Getty Images

За даними Денверського зоопарку, дорослий малайський тапір може мати довжину від 1,8-2,4 метра і важити 250-320 кілограмів. Дорослі особини мають характерне чорно-біле забарвлення.

На жаль, малайські тапіри перебувають під загрозою зникнення – дорослих особин залишилось менше 2,5 тисяч. У дикій природі цей вид є лише в деяких частинах Південно-Східної Азії, як-от Малайзія і Таїланд.

У давньокитайському мистецтві та старовинних текстах трапляються зображення і згадки тварин, схожих на тапірів. Однак це перший фізичний доказ того, що тапіри колись жили в Китаї.

Нагадаємо, раніше вчені виявили, що неандертальці були канібалами.