У обсерваторії Гринвіча оголосили переможців конкурсу найкращих астрономічних фото 2023 року

Королівська обсерваторія в Гринвічі назвала переможців і лауреатів конкурсу "Астрономічний фотограф року".

Про це повідомили на офіційному сайті обсерваторії.

"Неочікувано. Андромеда"

Фото: Marcel Drechsler, Xavier Strottner and Yann Sainty

Переможцем конкурсу стала світлина галактики Андромеди з цікавою назвою, яку зробили астрономи-аматори Марсель Дрекслер, Ксав’є Строттнер і Янн Сейнті. Чому "Неочікувано"? Це пов’язано з синьою туманною дугою у нижній частині зображення.

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Саме цю особливість науковці не бачили раніше. Виявлену дугу тепер будуть вивчати в рамках транснаціональної співпраці.

"Біжить курча"

Фото: Runwei Xu and Binyu Wang

У номінації "Юний астроном-фотограф року" перемогло зображення туманності "Біжить Курча" IC2944, зроблене підлітками Сюй Жуньвей і Ван Бін. Воно розташоване у сузір’ї Кентавра на відстані 6 тис світлових років від Землі.

"Грандіозний космічний феєрверк"

Фото: Angel An

У рубриці "Небесні пейзажі" перемогу здобув цей знімок. На ньому можна побачити надзвичайно рідкісне явище світіння атмосфери, яке виглядає як феєрверк. Це фото Енджел Ен зробив із вершини Гімалаїв.

"Питання про Сонце"

Фото: Eduardo Schaberger Poupeau

Переможцем номінації "Сонце" стала фотографія Сонця з величезною ниткою розжарювання у формі знака питання. Судді відзначили, що поверхню світила саме в такому вигляді ще не бачили. Автор – Едуардо Шабергер Пупо.

"Марс-Сет"

Фото: Ethan Chappel

У номінації "Місяця" перемогло зображення Місяця, який закриває Марс. На знімку можна побачити деталізації четвертої планети від Сонця з неабикою майстерністю. У поєднанні Місяць і невелика частина Марса створюють укнікальну світлину. Автор – Ітан Чеппел.

"Мазок"

Фото: Monika Deviat

Полярне сяйво – оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба в полярних районах, яке швидко змінюється. Зробити неймовірне фото цього явища вдалося Моніці Девіат. На її зображенні видно сяйво у абсолютній ізоляції – ніби каліграфічно написано в небі.

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"Підвішена у сонячному промені"

Фото: Tom Williams

Переможцем номінації "Планети, комети та астероїди" стала світлина Тома Вільямза. Автор зміг сфотографувати Венеру так, щоб було видно деталі атмосфери з освітленої сонцем сторони.

"Зейла"

Фото: Vikas Chander

У "Люди та Космос" перемогу здобула фотографія найпівнічнішої частини Атлантичного узбережжя Намібії. Автор світлини – Вікас Чандер.

"Новий клас галактичних туманностей навколо зірки YY Hya"

Фото: Marcel Drechsler

У категорії "Зірки та туманності" команда астрономів-аматорів під керівництвом Марселя Дрекслера з Німеччини та Ксав’є Стротнера з Франції змогла зробити важливий внесок у вивчення еволюції подвійних зоряних систем: на старих знімках огляду неба вони виявили раніше невідому галактичну туманність.

"Sh2-132: Засліплений світлом"

Фото: Aaron Wilhelm

Премія сера Патріка Мура за найкращого початківця дісталася Аарону Вільгельму. На ній комплекс Sh2-132, розташований біля межі сузір’їв Цефея та Лацерти. Він містить численні структури. Фотографія містить 70 годин даних, багата взаємодія всіх газів відкриває щось інше кожного разу під час споглядання.

"Чорне відлуння"

Фото: John White

Премію Енні Маундер за інновації у фотографії отримав Джон Уайт. На ній видно зображення звуку, зроблені невідомив джерелом.

Фото: Лауреат рубрики "Полярне сяйво". Andreas Ettl

Не менш захоплючими були й світлини від авторів, які стали лауреатами конкурсу.

Нагадаємо, раніше у NASA розповіли про зафіксовані неопізнані аномалії та розкрили, що знають про їх походження.