В обсерваторії Гринвіча обрали найкращі космічні зображення 2022 року. ФОТО

Королівська обсерваторія Гринвіча нещодавно оголосила переможців конкурсу Astronomy Photographer of the Year 2022.

До списку увійшли 10 робіт астрономів, повідомляють на сайті.

Крім авторів фото галактик та планет, відзначили й науковців, які зробили знімки полярного сяйва.

Переможцем цьогорічного конкурсу на думку журі став Джеральд Реманн зі своєю роботою "Південне небо Тіволі".

"Південне небо Тіволі", Джеральд Реманн

На фото зафіксовано драматичний момент з життя комети: вона роз'єднується зі своїм хвостом.

"Частину хвоста комети Леонарда відщипнув і відніс сонячний вітер. Мені дуже пощастило, що погода на фермі Тіволі, Намібія, була чудовою, коли я відкрив дах обсерваторії. Я помітив, що хвіст комети виглядав драматично на першому знімку, який я зробив, тому вирішив розширити поле зору за допомогою друге зображення, і саме там відбулося відключення", – згадує автор фото.

"Попадання у зірки", Zihui Hu

"Це прекрасне зображення зоряних доріжок на фоні засніжених гір, які здаються безтурботними у своїй тиші, а зірки, здається, продовжують свою подорож на задньому плані", – прокоментувала суддя змагань Мелісса Броббі.

"Рік на сонці", Сум'ядіп Мукерджі

"Зобов’язання та старанність (не кажучи вже про успіх), необхідні для того, щоб знімати Сонце щодня протягом року, вже самі по собі є подвигом. Але це не просто наполеглива праця. Цей цей фотограф досяг захоплюючого та унікального погляду на розвиток смуг та прогрес сонячних плям на диску", – наголосив суддя Стів Марш.

"Тіньовий профіль Східного краю Платона", Мартін Льюїс

"Чіткість, різкість і контраст на цьому знімку обідка Платона дуже вражаючі. Мені сподобалося, як деталі поверхні Місяця були наближені до нас. Важко повірити, що фотограф зробив це фото, стоячи тут, на Землі", – сказав суддя замагань Імад Ахмед.

"Велична галактика Сомбреро" від Уткарша Мішри, Майкла Петраско та Муїра Евендена

"Галактика Сомбреро є домом для приблизно 100 мільярдів зірок. Вона має характерну, але не рідкісну форму, яка нагадує плоский диск, як поля капелюха сомбреро.

Хоча багато галактик мають таку форму, схожі галактики можуть мати зовсім інший вигляд, від овалів до прямих ліній. Все залежить від нашої точки зору тут, на Землі. Це наше конкретне розташування відносно галактики Сомбреро, що означає, що ми бачимо її майже ребром", – підкреслила астрономка Королівської обсерваторії Анна Гаммон-Росс.

"Міжнародна космічна станція Transiting Tranquility Base", Ендрю Маккарті

"Не дивлячись на технічну блискучість, це зображення сповнене драматизму. Космічна станція, що мчить через поле зору, привертає увагу навколо зображення, тоді як контраст між нею та Місяцем перетягує око з монохромного переднього плану на кольоровий фон", – зазначив астроном Королівської обсерваторії Ед Блумер.

"В обіймах зеленої пані", Філіп Гребенда

"Мені подобається це фото, тому що воно справді підсумовує для мене полярне сяйво: зелена галочка, що відбивається в крижаному озері, чіткі краї крижаних брил і нависла тінь від гори. Фантастика!", – розповіла членкиня журі Шейла Канані.

"Міст Чумацький Шлях через Великі засніжені гори", Лун Ден

"Неймовірно, але цю фотографію зробив новачок на конкурсі, але він точно буде постійним учасником у наступні роки. Величезне небо та ландшафт, над яким домінує Чумацький Шлях, заманюють вас на полотно, яке охоплює величезні відстані", – розповів суддя конкурсу Алан Спарроу.

"Сонячне дерево", Полін Вуллі

"Дендрохронологія – науковий метод обчислення дат на основі кілець дерев – використовується істориками мистецтва та реставраторами для датування картин з дерев’яних панелей, але тут ця технологія була використана для створення незвичайної та красивої композиції. Це інноваційна фотографія, яка одразу вразила всіх суддів", – підкреслила Ханна Лайонс, учасниця журі.

"Око Бога", Вейтан Лян

"У цій фотографії справжня глибина. Я міг би вічно дивитися в це "око"! Кольори справді підкреслюють риси, які зазвичай не видно",– сказав суддя Стів Марш.

"Галактика Андромеди", Сусід Ян Ханьвень і Чжоу Цзечжень

"Дуже природне зображення галактики Андромеди. Немає жодних ознак маскування інтенсивності, помилкових кольорів, надмірної різкості.

Це найкращий приклад точної постобробки з використанням чудово скомпонованих необроблених даних дешевого, але точно налаштованого інструменту з гарне поле зору", – пояснив суддя змагань Францікс Ласло.