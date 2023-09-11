Телескоп Хаббл сфотографував галактику у сузір’ї Секстант. ФОТО

Телескоп Хаббл сфотографував галактику NGC 3156, яка знаходиться у сузір’ї Секстант.
Зображення опублікувало Європейське космічне агентство (ESA).
Це лінзоподібна галактика, віддалена від Землі приблизно на 73 мільйони світлових років.
"Здається, вона утворена зі слабких сірих концентричних овалів, які поступово стають яскравішими ближче до ядра і зникають поблизу краю. Дві нитки темно-червоного пилу перетинають диск галактики поблизу центру. Фон чорний і здебільшого порожній, лише з кількома гострими зірками та невеликими галактиками", – описують знімок в ESA.
|Фото: ESA
Галактика NGC 3156 розташована у сузір’ї Секстант, яке належить до сімейства сузір’їв Геркулеса. Його назвали на честь давнього інструмента.
Як пояснюють в ESA, секстант – це навігаційний прилад, винайдений у XVIII столітті. Проте як астрономічний інструмент для вимірювання кутів у небі він існує довше – сотні років. Наприклад, секстант радіусом 36 метрів розробили на території сучасного Узбекистану ще у XV столітті.
Нагадаємо, раніше ми писали, що телескоп Хаббл сфотографував блискуче скупчення зірок.
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Авторка: Альона Павлюк