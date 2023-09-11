Телескоп Хаббл сфотографував галактику у сузір’ї Секстант. ФОТО

Телескоп Хаббл сфотографував галактику NGC 3156, яка знаходиться у сузір’ї Секстант.

Зображення опублікувало Європейське космічне агентство (ESA).

Це лінзоподібна галактика, віддалена від Землі приблизно на 73 мільйони світлових років.

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"Здається, вона утворена зі слабких сірих концентричних овалів, які поступово стають яскравішими ближче до ядра і зникають поблизу краю. Дві нитки темно-червоного пилу перетинають диск галактики поблизу центру. Фон чорний і здебільшого порожній, лише з кількома гострими зірками та невеликими галактиками", – описують знімок в ESA.

Фото: ESA

Галактика NGC 3156 розташована у сузір’ї Секстант, яке належить до сімейства сузір’їв Геркулеса. Його назвали на честь давнього інструмента.

Як пояснюють в ESA, секстант – це навігаційний прилад, винайдений у XVIII столітті. Проте як астрономічний інструмент для вимірювання кутів у небі він існує довше – сотні років. Наприклад, секстант радіусом 36 метрів розробили на території сучасного Узбекистану ще у XV столітті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що телескоп Хаббл сфотографував блискуче скупчення зірок.

Авторка: Альона Павлюк

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