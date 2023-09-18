В Україні найбільше чекають на усиновлення діти віком від 10-12 років

В Україні найбільше чекають на усиновлення діти віком 10-12 років і старше. Частіше в родину беруть малюків від двох місяців і дітей до 5-6 років.

Про це повідомила керівниця Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова в ефірі "Єдиних новин" від 17.09.2023.

За її словами, наразі в Україні понад 15 тисяч дітей, позбавлених батьківського піклування. 5 тисяч із них знаходяться у державних інституціях.

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"На жаль, у нас дуже велика кількість родин, які б хотіли удочерити або усиновити дитину до 5-6 років. Водночас в Україні найбільша кількість дітей, які потребують родини – це діти від 10-12 років і старше. Їх переважна більшість в країні. Плюс дітки з інвалідністю – їх теж у нас дуже багато. Або сімейних груп – це сестрички та братики", – повідомила Ірина Тулякова.

Також вона зазначила, що кількість родин, які бажають усиновити дитину із початком повномасштабного вторгнення, збільшилася. Проте часто їхні очікування не відповідають реальності, додає Тулякова.

"Хотілось би звернути увагу потенційних батька на те, що дітки старшого віку теж потребують родинного тепла. І сімейні групи – це чудово, тому що в вас можуть з’явитися не синочок чи дочка, а ціла сім'я одночасно. Дітей дуже багато, але тих, які потенційні родини не хотіли б. Вони чекають на маленьких діток. А маленьких діток у нас насправді дуже мало", – розповіла вона.

Координаційний центр з розвитку сімейного виховання та догляду дітей разом з Міністерством соціальної політики та Міністерством цифрової трансформації працюють над спрощенням процесу усиновлення за допомогою цифрових нововведень.

"Якщо порівнювати з іншими країнами, в Україні не найтриваліший період усиновлення.

Сам процес навчання, підготовки й прийняття рішень про усиновлення не може бути дуже швидким. Він має бути досить свідомим", – наголосила Ірина Тулякова.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали історію пари із Миколаївщини, яка наважилась стати батьками.