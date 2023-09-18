В Україні збільшилася кількість ДТП за участю дітей - Опендатабот

Протягом восьми місяців 2023 року, порівнюючи з аналогічним періодом 2021 року, в Україні сталося на 7% більше дорожньо-транспортних пригод, в яких травмувалися або загинули діти.

За цей період відбулося понад 2,6 тисячі таких аварій, повідомляють в Опендатабот.

У період з січня по серпень 2023 року внаслідок аварій на дорогах загинуло 116 дітей, ще понад 3 тисячі дітей отримали травми.

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За даними Опендатабот, третій рік поспіль лідером антирейтингу серед регіонів за кількістю ДТП за участі дітей є Львівська область.

Протягом останніх восьми місяців там сталося 275 таких аварій – на 12% більше до відповідного періоду 2021 року.

"Це 10% від загальної кількості таких ДТП по країні", – кажуть в компанії.

Друге та третє місце посідають Дніпропетровщина – 208 аварій, та Київщина – 198.

"У 2023 році збільшилася кількість ДТП з загиблими і травмованими, які трапилися саме з вини дітей – 433 таких інцидентів за вісім місяців. Це в 1,5 рази більше, ніж було в січні-серпні 2021 року", – додали в Опендатабот.

Раніше ми повідомляли, що в Україні побільшало аварій, які трапилися з провини пішоходів або дітей.

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