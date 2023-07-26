В Україні побільшало аварій, які трапилися з провини пішоходів або дітей – Опендатабот

В Україні збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод, які виникають через провину пішоходів або дітей.
Лідером за кількістю подібних аварій є Львівська область, повідомляють в Опендатабот.
У період з січня по травень 2023 року на пішоходів оформили 71,3 тисячі протоколів за порушення ПДР.
Водночас за весь 2022 рік їх було 86,3 тисячі.
|Інфографіка: Опендатабот
За даними компанії, найчастіше пішоходи нехтують безпекою дорожнього руху на Харківщині, де було зафіксовано 13,7 тисячі порушень. А також:
- Львівщині – 10,4 тисячі;
- Чернігівщині – 5,1 тисячі.
"Ця кількість не могла минути без наслідків – у порівнянні до відповідного періоду 2021 року, кількість ДТП з вини пішоходів зросла на 18%", – повідомляють в Опендатабот.
Найбільше таких аварій з цієї причини сталося на Львівщині – 13%, у Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях – по 10%.
Протягом 5 місяців 2023 року також збільшилася кількість ДТП з провини дітей.
|Інфографіка: Опендатабот
"Для порівняння, у 2021 зафіксували 106 таких аварій, а у 2023 – 177", – додають в компанії.
Найбільше ДТП з провини дітей сталося у:
- Львівській області – 14%;
- Одеській – 11%;
- Івано-Франківській – 7%;
- Полтавській – 7%;
- Рівненській – 7%.
Нагадаємо, на Рівненщині 3 травня 2022 року сталася масштабна аварія за участі мікроавтобуса, бензовоза та рейсового автобуса. Загинули 26 із 38 людей.
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