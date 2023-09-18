Австралійця оштрафували за серфінг із домашнім пітоном

Австралійця оштрафували за те, що він взяв свого пітона на заняття серфінгом.

Влада вважає, що власник не мав права виносити килимового пітона на публіку, повідомляє CNN.

Австралійця Гігора Фіузу та його пітона Шиву часто бачили на пляжах Голд-Кост. Власник пітона стверджував, що його улюбленець любить плавати. Про чоловіка і пітона писали у місцевих ЗМІ, а відео з ними стало вірусним.

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Однак чоловіка оштрафували приблизно на 1500 доларів США за порушення умов ліцензії на утримання пітона, згідно із якою він не мав права виносити рептилію з приміщення.

Гігор Фіуза. Фото: Instagram

"Цей чоловік привернув нашу увагу, коли він з’явився в місцевих ЗМІ, беручи свого пітона плавати", – сказав старший офіцер охорони дикої природи Джонатан Макдональд.

У Департаменті висловили занепокоєння станом тварини та безпекою людей.

"Змії, очевидно, холоднокровні тварини, і хоча вони можуть плавати, рептилії зазвичай уникають води. Для пітона вода надзвичайно холодна, а єдині змії, які повинні бути в океані, – це морські", – додав Джонатан Макдональд.

Раніше Фуїза казав, що вірить в те, що Шива насолоджується водою. Доказом цього є те, що пітон ніколи не шипів під час серфінгу, що зазвичай робить, коли дратується.

За даними уряду Квінсленда, килимові пітони можуть виростати до 4 метрів у довжину, хоча більшість не перевищує 2,5 метра.

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Неотруйний вид живе майже всюди в Австралії, крім Тасманії, і в основному харчується дрібними тваринами, такими як щури, опосуми, птахи та ящірки.