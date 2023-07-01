Причетних до експлуатації тварин  в "Немо" поки не покарали: зооактивісти закликають до розголосу справи

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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1 липня 2023

Винних в експлуатації морських котиків у готелі "Немо", що в Одесі, досі не покарали. Зооактивісти обурюються, що ця справа не просувається і просять розголосу.

Про це заявили ініціатори звернення до правоохоронців представники громадської організації UAnimals.

"Минуло два місяці, відколи ми подали заяву у поліцію через фотосесію із морськими котиками в одеському готелі "Немо". Настав час розповісти про новини у розслідуванні. Новин... Немає", написали зоозахисники. 

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Кримінальне провадження у підозрі на жорстоке поводження з тваринами відкрили (ч. 1 ст. 299 ККУ) відкрили ще у квітні.

 Морський котик на шоу в дельфінарії. Фото: UAnimals

За їхніми словами, в Держекоінспекції відповіли, що в готелі на який отримали скаргу, мають провести перевірку. Чи дійсно вона була, зоозахисників не повідомили.

"Вже подали два звернення, щоб із нами поділилися результатами перевірки наразі чекаємо", додають в UAnimals.

Правоохоронці запевняють громадських активістів, що наразі триває слідство. Зоозахисники очікують на результати та покарання винних у експлуатації тварин. 

"Якщо хтось думає, що вийде спустити цю справу на гальмах, то читайте по губах: ви помиляєтесь", наголошують зооактивісти.

Вони просять усіх небайдужих нагадати поліції, що в неї в роботі є важлива справа. Для цього закликають тегнути в соцмережах Нацполіцію і запитати: "Що по Немо?"

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 Морський котик. Фото: UAnimals

"Будьте наполегливі! Що більше галасу, то менше шансів на ігнор", просять громадські активісти.

"УП. Життя" також звернулася до правоохоронців і поцікавилась, як проходить розслідування даної справи. 

У ГУНП Одеської області відповіли, що, дійсно, слідство триває. 

"Воно направлене на повне та всебічне встановлення обставин вчинення кримінального порушення", повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що одеський дельфінарій "Немо" звинуватили у жорстокому поводженні з тваринами після того, як у соцмережах розмістили відео з морськими котиками у номері готелю.

Після відео на сторінці закладу з’явилися обурені коментарі від користувачів, мовляв, таке поводження з тваринами не припустиме.

У самому готелі також відреагували на ситуацію і повідомили, що цим відео хотіли показати на скільки тварини соціальні та люблять людей.

 Читайте також: Що приховано за лаштунками дельфінарію


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