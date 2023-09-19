У Львові оштрафували чоловіка, який намагався викрасти прах агента НКВС з могили

У Львові судили чоловіка, який пошкодив могилу і намагався викрасти прах радянського агента НКВС та розвідника-диверсанта Миколи Кузнєцова.
Вирок ухвалив Личаківський районний суд Львова, а оприлюднили його 18 вересня.
За наругу над могилою львів’янину призначили покарання у вигляді 17 тисяч грн штрафу, повідомляє ZAXID.Net.
"Обвинувачений, демонструючи негативне ставлення до суспільних відносин, що забезпечують загальноприйнятні моральні принципи, традиції та релігійні положення щодо поховання померлих та вияву поваги до пам`яті покійних, здійснив наругу над могилою, а саме застосувавши силу та домкрати, пошкодив надгробну плиту", – йдеться у справі.
Обставинами, що пом`якшують покарання, суд визнав щире каяття чоловіка та "активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення".
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|Фото: Андрій Садовий
23 липня 2023 року чоловік пошкодив надгробну плиту Кузнєцова на території меморіального комплексу "Пагорб Слави". А 24 липня мер Львова Андрій Садовий повідомив, що хтось спробували викрасти прах радянського агента.
"Якесь недолуге хотіло вкрасти прах Кузнєцова. Спроба невдала. Тепер працює поліція.
Повторюсь. Кузнєцов нам не потрібен, але просто так – не віддамо. За деталями до ГУР", – написав Садовий.
Нагадаємо, раніше Росія просила передати прах "енкаведиста" Миколи Кузнєцова, який похований у Львові на Пагорбі Слави, на Батьківщину.
Однак у 2021 році Львівська міськрада відмовилася передати РФ останки радянського розвідника-диверсанта.
Після спроби крадіжки праху УП стало відомо з джерел, що розглядається варіант обміну праху Кузнєцова на українських військовополонених.
Водночас історик Вахтанг Кіпіані вважає, що на пагорбі Слави у Львові похований не Кузнєцов, а неідентифікований німецький офіцер.
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