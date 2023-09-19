У Львові оштрафували чоловіка, який намагався викрасти прах агента НКВС з могили

У Львові судили чоловіка, який пошкодив могилу і намагався викрасти прах радянського агента НКВС та розвідника-диверсанта Миколи Кузнєцова.

Вирок ухвалив Личаківський районний суд Львова, а оприлюднили його 18 вересня.

За наругу над могилою львів’янину призначили покарання у вигляді 17 тисяч грн штрафу, повідомляє ZAXID.Net.

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"Обвинувачений, демонструючи негативне ставлення до суспільних відносин, що забезпечують загальноприйнятні моральні принципи, традиції та релігійні положення щодо поховання померлих та вияву поваги до пам`яті покійних, здійснив наругу над могилою, а саме застосувавши силу та домкрати, пошкодив надгробну плиту", – йдеться у справі.

Обставинами, що пом`якшують покарання, суд визнав щире каяття чоловіка та "активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення".

Фото: Андрій Садовий

23 липня 2023 року чоловік пошкодив надгробну плиту Кузнєцова на території меморіального комплексу "Пагорб Слави". А 24 липня мер Львова Андрій Садовий повідомив, що хтось спробували викрасти прах радянського агента.

"Якесь недолуге хотіло вкрасти прах Кузнєцова. Спроба невдала. Тепер працює поліція.

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Повторюсь. Кузнєцов нам не потрібен, але просто так – не віддамо. За деталями до ГУР", – написав Садовий.

Нагадаємо, раніше Росія просила передати прах "енкаведиста" Миколи Кузнєцова, який похований у Львові на Пагорбі Слави, на Батьківщину.

Однак у 2021 році Львівська міськрада відмовилася передати РФ останки радянського розвідника-диверсанта.

Після спроби крадіжки праху УП стало відомо з джерел, що розглядається варіант обміну праху Кузнєцова на українських військовополонених.

Водночас історик Вахтанг Кіпіані вважає, що на пагорбі Слави у Львові похований не Кузнєцов, а неідентифікований німецький офіцер.