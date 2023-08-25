У Києві затримали двох сестер, які танцювали на кладовищі біля поховань військових

У Києві дві повнолітні сестри виклали у соцмережі відео з танцями на кладовищі біля поховань військових.

За фактом наруги над могилами їм загрожує до 5 років позбавлення волі, повідомляють в поліції Києва.

Ввечері 24 серпня правоохоронці у соціальних мережах натрапили на відео, де двоє дівчат танцюють на могилах загиблих воїнів на Лісовому кладовищі.

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Через деякий час киянок затримали біля станції метро "Золоті Ворота". Ті стверджували, що прийшли на кладовище та вирішили таким чином "вшанувати" памʼять про загиблих захисників України.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом наруги над могилами (ч. 2 ст. 297 ККУ). Нині вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

Дівчатам загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Фото: Поліція Києва

У коментарі "УП. Життя" речниця Деснянського управління поліції в Києві Наталія Федоровська розповіла, що одна з дівчат 1997 року народження, інша – 2000-го.

"Протягом доби у нас є право вручення їм підозри. Нині збираємо докази", – додала речниця.

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Фото: Поліція Києва

Раніше ми повідомляли, що на Черкащині підлітки зняли прапор з могили загиблого воїна заради відео у TikTok.