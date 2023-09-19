"52 млн не буде ніколи": в Інституті демографії озвучили прогноз щодо населення через 10 років

За оптимістичним прогнозом, через десять років в Україні будуть проживати не більш ніж 35 мільйонів людей. Йдеться про адміністративні кордони 1991 року.

Таку думку озвучила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Елла Лібанова, пише Укрінформ.

"Забудьмо про те, що у нас було 52 мільйони українців. 52 мільйони не буде ніколи. За найбільш оптимістичним варіантом, у 2033 році нас буде 35 мільйонів, я говорю про Україну в кордонах 1991 року. Тобто в будь-якому випадку – повернемо ми всіх наших мігрантів, залучимо мігрантів з інших країн – скорочення населення України все одно буде", – вважає вона.

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Фото: AndreyPopov/Getty Images

За словами Лібанової, зараз менше українців, які отримують статус біженців або тимчасовий захист за кордоном, ніж торік. Проте спостерігається інша негативна тенденція.

"Вони їдуть далі – до Німеччини, до Чехії, до Нідерландів, до різних країн, але їдуть далі. Досвід, який ми маємо, говорить про те, що чим більшою є відстань між Україною і тією країною, де перебувають наші люди, тим меншою є ймовірність того, що вони повернуться", – пояснила Лібанова.

Вона зауважила, що Україна має мотивувати людей повертатися, щоб "тимчасова міграція не перетворилася на стаціонарну".

Нагадаємо, раніше ми писали, що майже 59% дітей-біженців у ЄС продовжують навчання у школах України.

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