Майже 59% дітей-біженців у ЄС продовжують навчання у школах України – опитування

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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16 травня 2023

Майже дві третини дітей-біженців, які тимчасово перебувають у країнах Європейського Союзу, навчаються онлайн в українських школах та університетах.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Агентством Європейського Союзу з питань фундаментальних прав людини (FRA).

Менше половини респондентів (43%), які навчалися на момент виїзду з України, продовжили навчання в школах та університетах іншої країни.

Більшість з тих, хто не навчався у місцевих закладах освіти (74%), відповіли, що вже завершили навчання на момент опитування. Другою найбільшою причиною стало незнання мови (19%).

 Рівень володіння місцевою мовою

Найбільший відсоток тих, хто пішов навчатися у місцеві школи, серед дітей 12-15 років: 92% та 73%  – 16-17 років.

Водночас дві третини дітей (59%) навчаються онлайн в українських школах або навчаються самостійно, використовуючи українські підручники.

Лише 10% всіх опитаних володіють місцевою мовою добре або відмінно. Чверть взагалі не розмовляє місцевою мовою. Проте цей показник дуже різниться між країнами: від 12% у Польщі до 65% у Естонії.

Нагадаємо, за результатами того ж опитування лише кожен третій українець, який тимчасово перебуває в європейських країнах через війну, хоче повернутися додому. Тих, хто планує залишитися за кордоном, більше.

Агентство ЄС з питань фундаментальних прав людини (FRA) провело опитування в країнах ЄС. Опитування охопило біженців у 10 країнах-членах ЄС (Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина, Болгарія, Чехія, Німеччина, Італія, Іспанія, Естонія). В опитуванні взяли участь 14 685 респондентів. Переважна більшість респондентів – жінки віком 18-64 роки (87%). Чоловіки цього віку склали лише 8% респондентів. До вибірки також увійшли діти віком 12-17 років (2%) та респонденти віком 65+ (3%).

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