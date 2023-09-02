Близько 900 тисяч років тому людство було на межі вимирання – дослідження

Протягом 117 тисяч років людство знаходилося на межі вимирання через екстремальні кліматичні умови.
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дослідження Східнокитайського педагогічного університету, опубліковане у науковому журналі Science.
Вчені встановили, що у період між 930 тис. та 813 тис. років тому відбувся значний спад людської популяції. Кількість осіб зі здатністю до розмноження впала зі 100 тис. до 1280.
Це вдалося дізнатися за допомогою геномного аналізу близько 3154 сучасних людей з 10 африканських та 40 неафриканських популяцій. Вчені встановили приблизну дату появи конкретних генів за кількістю їхніх варіацій. А частота появи цих генів вказує на збільшення чи скорочення популяції у той період.
|Фото: Jane Blackbird/Alamy
"Числа, отримані в результаті нашого дослідження, відповідають кількості видів, які зараз знаходяться під загрозою зникнення", – заявив співавтор дослідження Джорджіо Манці, професор та антрополог Римського університету Сап'єнца.
Вчені вважають, що зменшення кількості людей пов’язане з екстремальними холодами, зниженням температури поверхні моря та довгими посухами, що в той час панували в Африці та Євразії.
Автори дослідження припускають, що саме ці умови могли спровокувати появу нового виду – гейдельберзької людини. Саме його деякі вчені вважають спільним предком сучасних людей та неандертальців і денисівців.
За словами Джорджіо Манці, людство дійсно було під загрозою. Проте шанси на еволюцію зберігаються навіть у надскладних умовах.
"Нам пощастило, (що ми вижили – ред.), але … ми знаємо з еволюційної біології, що поява нового виду може відбутися в невеликих ізольованих популяціях", – сказав професор.
Нагадаємо, в Китаї археологи знайшли череп, який може належати невідомому досі виду людей.
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