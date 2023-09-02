Близько 900 тисяч років тому людство було на межі вимирання – дослідження

Протягом 117 тисяч років людство знаходилося на межі вимирання через екстремальні кліматичні умови.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дослідження Східнокитайського педагогічного університету, опубліковане у науковому журналі Science.

Вчені встановили, що у період між 930 тис. та 813 тис. років тому відбувся значний спад людської популяції. Кількість осіб зі здатністю до розмноження впала зі 100 тис. до 1280.

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Це вдалося дізнатися за допомогою геномного аналізу близько 3154 сучасних людей з 10 африканських та 40 неафриканських популяцій. Вчені встановили приблизну дату появи конкретних генів за кількістю їхніх варіацій. А частота появи цих генів вказує на збільшення чи скорочення популяції у той період.

Фото: Jane Blackbird/Alamy

"Числа, отримані в результаті нашого дослідження, відповідають кількості видів, які зараз знаходяться під загрозою зникнення", – заявив співавтор дослідження Джорджіо Манці, професор та антрополог Римського університету Сап'єнца.

Вчені вважають, що зменшення кількості людей пов’язане з екстремальними холодами, зниженням температури поверхні моря та довгими посухами, що в той час панували в Африці та Євразії.

Автори дослідження припускають, що саме ці умови могли спровокувати появу нового виду – гейдельберзької людини. Саме його деякі вчені вважають спільним предком сучасних людей та неандертальців і денисівців.

За словами Джорджіо Манці, людство дійсно було під загрозою. Проте шанси на еволюцію зберігаються навіть у надскладних умовах.

"Нам пощастило, (що ми вижили – ред.), але … ми знаємо з еволюційної біології, що поява нового виду може відбутися в невеликих ізольованих популяціях", – сказав професор.

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Нагадаємо, в Китаї археологи знайшли череп, який може належати невідомому досі виду людей.