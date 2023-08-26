Вчені підрахували, скільки людей потрібно для створення колонії на Марсі

Нове дослідження демонструє, що для створення колонії на Марсі потрібно лише 22 людини, але з певними типами особистості.

Про це пише Live Science.

Для визначення цього вчені використовували комп’ютерну програму – Агентне моделювання (ABM). Вона намагалась обчислити необхідну кількість людей для підтримки колонії на Марсі.

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Реакцію груп на складні сценарії програма моделювала на основі чотирьох типів особистостей:

приємні – спокійні люди, які не дуже конкурентноспроможні;

соціальні – екстраверти;

реактивні – реагують ситуативно і намагаються впоратися зі змінами в рутині;

невротики – агресивні та конкурентні.

Фото: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Gettyimages.com

Моделювання змінювало кількість кожного типу під час важливих завдань. Це охоплювало видобуток корисних копалин і сільське господарство.

Вчені з’ясували, що при більшій кількості приємних або товариських людей, колонію могло б утримувати лише 22 особи. Натомість з іншими типами потрібно створювати більші групи.

Водночас це дослідження має свої обмеження. Модель рахувала, що інфраструктура колонії вже збудована. А перші колонізатори мали запас енергії від міні-ядерного реактора. Згідно з дослідженням, були й регулярні поставки із Землі.

Це дослідження викликало сумнів у інших осіб з наукового кола. Дехто не впевнений, що така кількість може спрацювати для створення самодостатньої цивілізації.

"Двадцяти двох людей недостатньо, щоб побудувати та підтримувати повністю функціонуючу та автономну колонію на Марсі" – говорить Жан-Марк Салотті, дослідник астронавтики в лабораторії IMS у Бордо.

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Раніше дослідження Салотті встановили, що потрібно щонайменше 110 осіб. Він додав, що вижити 22 людини можуть, але процвітати не будуть.

Хоча врахування типів особистості доволі розумний крок, питання конфлікту дуже важливе, адже суперечки можуть призвести до краху. За його словами, архітипи в дослідженні "надмірно спрощені".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому Венера і Марс ще не є придатними для життя.