Після успішної висадки на Місяць індійське космічне агентство запустило ракету для вивчення Сонця в рамках першої сонячної місії.
Запуск ракети 2 вересня транслювали на сайті Індійської організації космічних досліджень (ISRO), повідомляє Reuters.
Космічний апарат Aditya-L1 був названий на честь слова з мови гінді, що означає "сонце".
Він спостерігатиме за Сонцем і, зокрема, вивчатиме сонячні вітри, а також викид речовини із сонячної корони.
"Ми переконалися, що матимемо унікальний набір даних, який наразі недоступний жодній іншій місії.
Це дозволить нам зрозуміти Сонце, його динаміку, а також внутрішню геліосферу, яка є важливим елементом для сучасних технологій, а також космічні погодні аспекти", – сказав головний науковий співробітник місії Санкар Субраманіан.
Апарат Aditya-L1 має пролетіти 1,5 млн кілометрів (930 тисяч миль) за чотири місяці.
Він має зупинитися на своєрідній стоянці в космосі, яка називається точкою Лагранжа.
|Фото: magann/Depositphotos
Трансляцію запуску дивилися понад 860 тисяч глядачів, ще тисячі людей зібралися на оглядовому майданчику біля місця запуску.
Нагадаємо, раніше Індія випередила Росію і стала першою країною, що здійснила посадку на південному полюсі Місяця.
А шатл країни-агресора "Луна-25" у цьому ж районі зіткнувся з Місяцем та припинив існування через несправність двигуна.
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