Після успішної висадки на Місяць Індія запустила ракету для вивчення Сонця

Після успішної висадки на Місяць індійське космічне агентство запустило ракету для вивчення Сонця в рамках першої сонячної місії.

Запуск ракети 2 вересня транслювали на сайті Індійської організації космічних досліджень (ISRO), повідомляє Reuters.

Космічний апарат Aditya-L1 був названий на честь слова з мови гінді, що означає "сонце".

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Він спостерігатиме за Сонцем і, зокрема, вивчатиме сонячні вітри, а також викид речовини із сонячної корони.

"Ми переконалися, що матимемо унікальний набір даних, який наразі недоступний жодній іншій місії.

Це дозволить нам зрозуміти Сонце, його динаміку, а також внутрішню геліосферу, яка є важливим елементом для сучасних технологій, а також космічні погодні аспекти", – сказав головний науковий співробітник місії Санкар Субраманіан.

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Апарат Aditya-L1 має пролетіти 1,5 млн кілометрів (930 тисяч миль) за чотири місяці.

Він має зупинитися на своєрідній стоянці в космосі, яка називається точкою Лагранжа.

Трансляцію запуску дивилися понад 860 тисяч глядачів, ще тисячі людей зібралися на оглядовому майданчику біля місця запуску.

Нагадаємо, раніше Індія випередила Росію і стала першою країною, що здійснила посадку на південному полюсі Місяця.

А шатл країни-агресора "Луна-25" у цьому ж районі зіткнувся з Місяцем та припинив існування через несправність двигуна.