На Сонці з'явилася рекордна кількість плям

Кількість сонячних плям досягла 20-річного максимуму, що вказує на те, що Сонце швидко наближається до свого піку вибухонебезпечності.

Про це повідомляє Live science.

Кількість сонячних плям у червні 2023 була більшою, ніж у будь-який місяць протягом поточного або попередніх сонячних циклів. Це свідчить про те, що майбутній пік сонячної активності буде набагато більш потужним, ніж передбачалося спочатку.

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Минулого місяця кількість спостережуваних плям на Сонці була найвищою за майже 21 рік.

Уповільнене зображення всіх сонячних плям, які з’явилися на Сонці в червні 2023 року

За даними Центру прогнозування космічної погоди, у червні 2023 року на поверхні Сонця з’явилися 163 плями.

Востаннє така кількість темних плям усіяла Сонце у вересні 2002 року, коли спостерігали 187 сонячних плям.

Вчені приділяють особливу увагу кількості сонячних плям, оскільки це найпростіший спосіб відстежити зміни сонячної активності.

Темні плями спричинені магнітним полем Сонця, що пронизує його поверхню. На початку кожного сонячного циклу, коли Сонце найбільш "спокійне", відомого як сонячний мінімум, сонячних плям майже немає.

Але коли Сонце наближається до свого максимуму, кількість темних плям різко зростає, поки зірка не покриється ними, і вони почнуть викидати все більш часті й потужні сонячні спалахи.

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Поточний сонячний цикл – 25-й, зафіксований вченими – офіційно розпочався в грудні 2019 року. Тоді вчені передбачили, що пік досягне 2025 року та буде подібний за інтенсивністю до попереднього циклу, який був мізерним порівняно з іншими зареєстрованими циклами.

Уповільнене зображення всіх сонячних плям, які з’явилися на Сонці за перші шість місяців 2023 року

Однак у міру розвитку 25-го сонячного циклу з’явилися ознаки того, що він набагато активніший, ніж припускали початкові прогнози, і тепер експерти вважають, що майбутній максимум може настати раніше і бути набагато потужнішим, ніж попередній.

Протягом останніх 28 місяців поспіль кількість спостережуваних сонячних плям перевищувала прогнозовані значення з початкових прогнозів сонячного циклу.

Наприклад, прогнозована кількість у червні становила лише 77, що менше половини фактичної кількості сонячних плям. А в грудні 2022 року кількість сонячних плям досягла максимуму за вісім років.

29 червня цього року сонячна пляма за 48 годин перетворилася на гіганта, який був приблизно в 10 разів ширший за Землю. 2 липня ця гігантська темна пляма викликала сонячний спалах класу X (найсильніший тип, який може створити Сонце), який врізався прямо в Землю та спричинив відключення радіозв’язку в західній частині США та східній частині Тихого океану.

Це ще одна ознака того, що сонячний максимум швидко наближається і буде більш екстремальним, ніж очікувалося.

Але сонячні плями – не єдиний показник того, що майбутній максимум буде сильнішим за попередній. У березні термосфера – другий за висотою шар атмосфери Землі – досягла найвищої температури за майже 20 років після того, як увібрала надлишкову енергію сонячних бур, які обрушилися на нашу планету на початку 2023 року.

Нагадаємо, астрономи помітили рідкісне явище, як комети падають на Сонце: це було схоже на дощ.