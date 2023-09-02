Ведмідь намагався "штурмувати" паркан на кордоні Литви та Білорусі. ВІДЕО

У соціальних мережах розповсюджується відео, де ведмідь намагається перелізти через паркан на кордоні.

Видання tv3.lt повідомляє, що цей інцидент дійсно мав місце.

Литовські прикордонники підтвердили, що подія сталася у Литві – неподалік кордону з Білоруссю.

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На відео можна побачити, як ведмідь спочатку намагається піднятися доверху через стіну з колючим дротом.

Хоча тварина докладає усіх зусиль, у неї нічого не виходить. Після цього вона намагається викопати яму під парканом. Але це теж безуспішно.

Запис демонструє, що по той бік паркану розташована Білорусь. Саме там мешкають ведмеді. Також вони трапляються в Естонії, Латвії, але дуже рідко у Литві. У останню країну вони приходять через міграцію.

Коли ведмеді прокладають свій шлях назад, іноді їм не вдається подолати перешкоди. Через це вони шукають інші дороги – іноді й через річки.

Цей інцидент не перший на кордоні. Влітку на кордоні час від часу гуляють ці тварини.

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