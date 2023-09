Між розміром та кількістю людських клітин існує математична закономірність – вчені

Науковці встановили, що існує зворотна залежність між розміром клітини та їхньою кількістю. Тобто менших клітин більше, ніж великих.

Крім того, сумарна великих та малих клітин – однакова. Про це йдеться у досліджені, опублікованому в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, пише Science News.

Еколог з Університету Макгілла в Монреалі Ян Гаттон зазначив, що взаємозв'язок між розміром і кількістю має багато назв.

Наприклад, в екології це "спектр Шелдона", названий на честь вченого, який виявив, що кожен клас планктону за логарифмічною шкалою має однакову загальну масу організмів. І навіть якщо кількість особин зменшується, вага їхня збільшується – загальна маса лишається сталою.

Згодом науковці довели, що це стосується не лише планктону, а й усіх живих організмів в океані.



Математична закономірність в англійській мові названа на честь лінгвіста Джорджа Ціпфа.

Однак, для виявлення цієї моделі в людських клітинах знадобилася колосальна кількість даних.

Незалежний дослідник Джеффрі Шандер вперше почав збирати ці дані понад десять років тому.

Більшість даних він отримував від Міжнародної комісії з радіологічного захисту (МКРЗ), яка провела розтин незліченної кількості померлих чоловіків та зважувала їхні органи, щоб побудувати еталонну модель людини.

Загалом дослідники зібрали дані з більш ніж 1500 джерел, щоб показати, що в клітинах типового чоловіка, жінки та дитини присутня закономірність, обернена розміром-числом.

Вчені стверджують, що дорослий чоловік складається в середньому з 36 трильйонів клітин.

У жінки в середньому є 28 трильйонів клітин, а 10-річна дитина має 17 трильйонів клітин.

Науковці також з'ясували, що від кількості клітин певного типу може залежати стан здоров'я людини. Наприклад, якщо загальна кількість лімфоцитів в організмі була сильно занижена, то й імунітет може не захистити від деяких хвороб (наприклад, лейкемія та ВІЛ).

Ян Гаттон додав, що кількість клітин визначається поділом клітин. Якщо цей процес зривається, це може призвести до раку. Тому, на думку вчених, ці знання також можуть пояснити аномалії в людському організму.

