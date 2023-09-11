Дим електронних сигарет знерухомлює імунні клітини – дослідження

Вдихання парів електронної сигарети може призвести до порушення нормальної роботи імунних клітин.

Про це йдеться у дослідженні, яке провели науковці з університету Бірмінгема. Висновки опубліковані в Journal of Allergy and Clinical Immunology, пише Medical Хpress.

Дим електронних сигарет може пошкодити нейтрофіли – клітини першої лінії захисту в імунній системі людини.

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Дослідники взяли зразки крові у здорових донорів, які ніколи не курили, а також у людей, які використовують електронні сигарети (як з нікотином, так і без нього).

Для експерименту вони зробили 40 затяжок неприправленого (не ароматизованого) вейпу (за попередніми дослідженнями, така кількість вважається низьким щоденним впливом).

Результати тестів показали, що як у нікотинових, так і безнікотинових групах нейтрофіли залишалися живими, але "застрягали на місці". Через це вони ставали нездатними ефективно протистояти загрозам для організму.

"Цікаво, що пари від електронних рідин, які не містять нікотин, мають такі ж негативні наслідки, як і пари від електронних рідин, які містять нікотин", – зазначив професор респіраторної науки та провідний автор дослідження доктор Аарон Скотт.

Вчені також встановили, що нейтрофіли після застосування вейпу мали накопичення мікрофіламентів (нитки білка актину – ред.) всередині клітин. Через те, що ці білкові нитки не можуть належним чином переорганізуватися, нормальна функція клітин пригнічується.

Актин зазвичай зустрічається у вигляді ниток і перебудовується в мережу, щоб допомогти клітині змінити свою форму. Завдяки цій особливості нейтрофіли в нормі можуть рухатись назустріч загрозі та знищувати її.

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"Нейтрофіли зазвичай захищають легені, переходячи з крові в місце можливої ​​шкоди перед використанням ряду захисних функцій для захисту легенів. Тому спостережуваний вплив парів електронних сигарет на їхню рухливість викликає серйозне занепокоєння. У курців електронних сигарет підвищується ризик респіраторних захворювань", – пояснив професор респіраторної медицини Девід Тікетт.

Нагадаємо, за статистичними даними МОЗ, в Україні за 12 років на 36% знизилася поширеність куріння.