Ліна Костенко підписала книгу для харків’янки, яка виходила на пікет проти виступу Лободи

Українська письменниця та поетеса Ліна Костенко підписала Дарині Вдовенко з Харкова збірку своїх поезій. Дівчина влітку вийшла на поодинокий пікет проти виступу співачки Світлани Лободи.

Презент передали харків'янці 19 вересня, передає Укрінформ.

Ліна Костенко побажала Дарині "щасливої долі і світлих обріїв буття", а її рідному Харкову – відродження. Книгу надало видавництво "Абабагаламага".

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Нагадаємо, 16-річна Дарина Вдовенко прийшла на виступ Світлани Лободи в харківському саду ім. Шевченка 25 червня. В руках вона тримала плакат "Харків без Лободи", адже співачка виступала в Росії.

Фото: Видавництво "Абабагаламага"

Лобода усіляко намагалась прогнати підлітка зі сцени, але дівчина не припинила свій пікет. Згодом у соцмережах виконавиця вибачилась та заявила, що поважає позицію дівчини.



Цьогоріч Дарина Вдовенко стала студенткою Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Вона навчається за спеціальністю "станковий живопис", поки що пари проходять онлайн та займають більшість вільного часу.

Дівчина зазначила, що її досі інколи впізнають на вулицях. Після поодинчого пікету її підтримали багато українців: вони надсилали книги та солодощі.

"Дуже цікавою для мене стала книга про Марію Примаченко – з її життєписом і роботами. Це дуже красиве колекційне видання, яке подарував Олексій Данілов, секретар РНБО. Звичайно, була несподіванка. Ще маю подарунок від Любові Загоровської, укладачки книги "Моя УПА", якою я цікавилася і якраз збиралася придбати", – розповіла харків'янка.