Загинув у перший робочий день: у Львові російський дрон вбив батька трьох дітей

Через атаку росіян на Львів 19 вересня загинув військовий і працівник складу 32-річний Петро Бурбан.

Без батька залишилися троє дітей, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

У квітні 2022 року Петро Бурбан пішов добровольцем в ЗСУ. Він відслужив півтора року та у серпні 2023 року повернувся додому у Львів до родини.

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Як повідомив Zaxid.net з посиланням на мера Львова, старшій доньці Петра Василині – 7 років, середньому сину Михайлу – 5 років, а найменшому Івану – 2,5.

Петро з родиною. Фото зі сторінки А. Садового

Після повернення з фронту Петро 2 тижні шукав роботу. Нарешті влаштувався на склад, де загинув від російського шахеда у перший робочий день.

Петро Бурбан народився у селі Давидів Львівської області. Як розповіла "УП. Життя" односелиця Петра Іванна Горинь, він був дуже хорошою людиною.

"Воював. З хорошої сім’ї. Люблячий батько, син та брат", – каже вона.

Жінка розповіла, що у Петра було двоє братів, він був середнім.

"Один за одного брати горою були", – розповідає Іванна.

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Брати дуже рано втратили батька, який помер від хвороби. Через деякий час мама з молодшим братом виїхали до Німеччини. Петро одружився і переїхав до Львова.

"У село приїжджав. Останній раз бачили після Паски. Поганого про нього нічого не можна сказати. Був дуже добрий", – говорить жінка.

Нагадаємо, у ніч на 19 вересня російські війська влучили в промислове підприємство у Львові, де знаходився склад гуманітарної допомоги, що згорів до тла. Також у місті було знищено ще 2 складські приміщення. Це склади з вікнами і побутовою хімією. Загалом площа загоряння близько 10 тисяч метрів квадратних.