Як розповідати про новітню історію України: вчителям видадуть методичні матеріали – Лісовий

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що на початку жовтня вчителі отримають методичні матеріали з рекомендаціями, як розповідати про війну дітям різного віку.

Про це він повідомив в телемарафоні "Єдині новини" 20 вересня.

Очільник МОН пояснив, що наразі є три важливі завдання, які стосуються викладання новітньої історії.

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Перше – це методичні матеріали для вчителів з поясненнями, як говорити про війну, які історичні події треба висвітлювати тощо.

Фото: соцмережі Оксена Лісового

Друге завдання – актуалізація підручника з історії, в який потрібно додати інформацію про нинішню війну. До старих підручників додадуть новий розділ, зауважив міністр освіти. За словами Лісового, очікується, що це вдасться реалізувати за рік.

Третє – стосується перегляду підходу до викладання історії у школах.

"На нашу думку, викладання має йти за іншими принципами: наративне викладання, осмислене сприйняття, спонукати до осмислення історичних подій", – каже Лісовий.