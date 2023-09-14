З МОН звільнили працівника, який висміяв незалежність України

З Міністерства освіти і науки звільнили державного експерта в групі з питань цифрової трансформації освіти і науки Андрія Василенка, який у висміяв незалежність України.

"Наказ про звільнення підписано", – повідомив очільник міністерства Оксен Лісовий.

За його словами, рішення про звільнення ухвалено за результатами дисциплінарного провадження, яке порушили в МОН.

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"Державна служба – це велика відповідальність. На моє переконання, жодна людина, яка ставить під сумнів незалежність своєї країни, незалежність, за яку принесено стільки жертв, не має права обіймати державні посади", – зазначив міністр.

Андрій Василенко. Фото з Facebook

24 серпня Андрій Василенко опублікував допис, де натякнув, що незалежність не всім колишнім країнам СРСР пішла на користь.

Незалежність України він назвав "кидаловом" та розкритикував листівки, які агітували голосувати за проголошення української незалежності 1 грудня 1991 року.

Також Василенко розкритикував незалежність країн Балтії, назвавши Вільнюс "дірою", а литовську кухню "лайном".

"В один і той самий рік один і той самий мудрий народ у міцній більшості своїй проголосував за взаємовиключні параграфи (і СРСР зберегти з УРСР у його складі, і оголосити незалежність).

Мабуть, приголомшливо мудрий народ ні хріна не розумів, що робить. Як же було досягнуто цієї прекрасної мети?", – написав співробітник МОН.

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Раніше Оксен Лісовий прокоментував скандал із працівником МОН словами: "Я з такою людиною працювати не буду".