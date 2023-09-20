В Індонезії блогерку-мусульманку ув'язнили на два роки за поїдання свинини на камеру

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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20 вересня 2023

В Індонезії ув'язнили жінку, яка прочитала мусульманську молитву перед тим, як з'їсти свинину.

Про це повідомляє Reuters.

Індонезійський суд засудив жінку до двох років ув'язнення за богохульство після того, як вона опублікувала відео в соціальній мережі TikTok, в якому  промовила мусульманську молитву перед тим, як з'їсти свинину.

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Індонезія є мусульманською країною, а в ісламі споживання свинини вважається неприпустимим.

 Ліна Лутфіаваті. Фото з особистої сторінки

Ліна Лутфіаваті, також відома як Ліна Мукерджі, яка вважає себе мусульманкою згідно з судовими документами, у березні опублікувала у TikTok відео, на якому вона промовила молитву, що перекладається як "в ім’я Бога", перед тим, як з’їсти хрустку свинячу шкірку.

Суд в індонезійському місті Палембанг на острові Суматра засудив Ліну за її дії і визнав, що вона навмисно "поширювала інформацію, спрямовану на розпалювання ворожнечі на релігійному ґрунті".

Окрім того, суд зобов’язав жінку сплатити штраф у розмірі 250 мільйонів рупій (понад 16 тис. доларів).

Як повідомляє ВВС, Ліна Лютфіаваті прийняла індійське ім'я Ліна Мукерджі через свою любов до боллівудських фільмів. Під час знімання відео жінка подорожувала на Балі – територія Індонезії, де, на відміну від решти країни, більшість населення складають індуїсти.

Пані Лютфіаваті сказала, що спробувала свинину з цікавості.

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"Я глибоко шкодую за те, що я сказала і зробила, і я прошу вибачення від щирого серця",написала Ліна у соцмережі.

Відео набрало мільйони переглядів, однак отримало чимало критики. У поліцію на блогерку повідомила індонезійка, заявивши, що  Ліна "свідомо їла свинячу шкіру як мусульманка".

Багато консервативних груп по всій країні також назвали відео блюзнірським.

В індонезійських соціальних мережах думки щодо ув'язнення жінки розділилася: хтось хвалить суддю і засуджує "богохульство", а інші вважають покарання блогерки занадто суворим.

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