У Франції десятки дівчат зі школи відправляють додому через мусульманський одяг

Французькі школи у перший день навчального року відправили десятки дівчат додому через мусульманські абаї.

Про це повідомляє The Gurdian.

Абая – це довга традиційна арабська жіноча сукня з рукавами. Міністр освіти Франції Габріель Аттал сказав, що дівчата відмовлялися знімати цей одяг, тому їх відправили додому.

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У серпні цього року в країні з'явилася заборона носити сукні абая у державних школах. Порушивши її, майже триста дівчат прийшли до школи в абаї. Деякі погодилися переодягтися, але 67 – ні.

Наразі у Франції існує заборона на абаї в школах. Влада заявляє, що це порушує правила секуляризму в освіті, адже такий одяг є проявом релігійної приналежності.

Таку заборону схвалюють працівники правих політичних сил. Водночас критики стверджують, що такий крок – образа громадянських свобод.

Президент Франції захистив ці кроки, згадавши вбивство вчителя Самуеля Паті за показ карикатур на пророка Мухаммеда під час уроку.

"Ми не можемо діяти так, ніби теракту, вбивства Семюеля Паті, не було", – сказав він.

Крім того, асоціація, яка представляє мусульман, подала клопотання до Державної ради, найвищого суду країни, щоб розглянути питання про заборону абаї. Суд виніс рішення на користь держави.

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Виправлено: Французький соціолог Каутар Харчі вважає, що в основі цієї дискусії щодо заборони абая лежить усунення частини французького населення від участі в політичному житті.

Рада мусульманської віри Франції побоюється підвищеного ризику дискримінації.

Представники меншини в цій країні побоються, що влада буде керуватися не чітко визначеними параметрами заборон, а покладатися на їх походження та релігію, щоб обмежувати права і свободи.

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