Надмасивні чорні діри поглинають космічні матерії швидше, ніж очікувалося – вчені

Масивні чорні діри, розташовані всередині галактик, поглинають космічний пил та газові диски швидше, ніж розраховували астрономи.

Це може скоротити час "харчування" дір із сотень років до місяців, повідомляє Space.com з посиланням на дослідження, опубліковане в The Astrophysical Journal.

Група науковців з Північно-Західного університету в США за допомогою 3D-моделювання встановили, що чорні діри, маса яких у мільйони разів перевищує масу Сонця, швидше поглинають космічні матерії за рахунок квазарів.

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Квазари – це позагалактичні об’єкти, які своєю яскравістю можуть затьмарити сукупне світло всіх зірок у галактиках навколо них.

3D-симуляція. Фото: Tchekhovskoy/Nick Kaaz/Northwestern University

На світлинах видно, що чорні діри обертаються до тіла, вони тягнуть за собою "тканину простору й часу" й здатні розривати газові диски на внутрішні й зовнішні "піддиски".

За словами науковців, це новий метод поглинання матерій чорними дірами, який виявили дослідники.

Спочатку діри поглинають зовнішні шари газу й пилу, після чого – внутрішні. Коли диск повністю поглинено, процес поглинання розпочинається знову, додають вчені.

Моделювання показало, що поглинання чорною дірою може тривати всього кілька місяців, що набагато швидше, ніж розраховували астрономи.

3D-симуляція. Фото: Tchekhovskoy/Nick Kaaz/Northwestern University

"Висока швидкість поглинання може пояснити, чому деякі квазари швидко спалахують, а потім зникають", – кажуть науковці.

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Раніше ми повідомляли, що в NASA показали нові світлини Всесвіту, створені за допомогою кількох телескопів.





