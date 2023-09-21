Надмасивні чорні діри поглинають космічні матерії швидше, ніж очікувалося – вчені

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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21 вересня 2023

Масивні чорні діри, розташовані всередині галактик, поглинають космічний пил та газові диски швидше, ніж розраховували астрономи.   

Це може скоротити час "харчування" дір із сотень років до місяців, повідомляє Space.com з посиланням на дослідження, опубліковане в The Astrophysical Journal.

Група науковців з Північно-Західного університету в США за допомогою 3D-моделювання встановили, що чорні діри, маса яких у мільйони разів перевищує масу Сонця, швидше поглинають космічні матерії за рахунок квазарів. 

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Квазари – це позагалактичні об’єкти, які своєю яскравістю можуть затьмарити сукупне світло всіх зірок у галактиках навколо них. 

3D-симуляція. Фото: Tchekhovskoy/Nick Kaaz/Northwestern University

На світлинах видно, що чорні діри обертаються до тіла, вони тягнуть за собою "тканину простору й часу" й здатні розривати газові диски на внутрішні й зовнішні "піддиски".

За словами науковців, це новий метод поглинання матерій чорними дірами, який виявили дослідники. 

Спочатку діри поглинають зовнішні шари газу й пилу, після чого – внутрішні. Коли диск повністю поглинено, процес поглинання розпочинається знову, додають вчені. 

Моделювання показало, що поглинання чорною дірою може тривати всього кілька місяців, що набагато швидше, ніж розраховували астрономи. 

3D-симуляція. Фото: Tchekhovskoy/Nick Kaaz/Northwestern University

"Висока швидкість поглинання може пояснити, чому деякі квазари швидко спалахують, а потім зникають", – кажуть науковці. 

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Раніше ми повідомляли, що в NASA показали нові світлини Всесвіту, створені за допомогою кількох телескопів.

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