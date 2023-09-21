65% українців мають близьких, які доєдналися до війська після 24 лютого 2022-го – опитування

65% опитаних українців мають близьких, які воювали або воюють на лінії фронту, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Про це свідчать результати 24-го Загальнонаціонального опитування "Україна в умовах війни", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 5-7 вересня 2023.

Майже половина опитаних – 49% – зазначили, що серед їхніх близьких та рідних є ті, хто брав участь у воєнних діях в Україні з 2014 по 2021 роки.

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65% мають близьких, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Скрін результатів опитування Соціологічної групи "Рейтинг"

У порівнянні з попередніми опитуваннями, кількість таких українців зростає. Ще влітку 2022-го року таких було 54%.

У порівнянні з попередніми дослідженнями, продовжує зменшуватися кількість людей, які вважають, що держава виконує свої зобов’язання перед ветеранами війни.

У серпні 2022 року таких було 69%, у січні 2023 – 53%, у вересні 2023 – 33%.

Скрін результатів опитування Соціологічної групи "Рейтинг"

"Найчастіше негативної думки про виконання зобов’язань держави перед ветеранами дотримуються мешканці західних регіонів, представники молодого покоління, більш забезпечені.

Думка про невиконання зобов’язань з боку держави більш поширена серед тих, хто не має близьких на війні, або мають тих, котрі воюють саме зараз", – зазначають автори опитування.

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Згідно з результатами опитуванням, зростає кількість українців, які асоціюють ветеранів війни з людьми молодого віку: у січні таких було 21%, у вересні – 26%.

Скрін результатів опитування Соціологічної групи "Рейтинг"

Також більше людей почали асоціювати поняття "ветеран війни" із людиною з інвалідністю. У січні таких було 29%, а на початку осені – 47%.

Опитані назвали проблеми, з якими на їхню думку, можуть зіткнутися ветерани війни після повернення зі служби.

32% вважають, що головною проблемою буде психоемоційна нестабільність;

31% – проблеми з фізичним здоров’ям і труднощі з отриманням медичної допомоги;

28% – відсутність інклюзивного простору та адаптованого робочого місця для осіб з інвалідністю;

28% – проблеми з оформленням соціальних пільг;

20% – конфлікти у сім’ї, родині.

Скрін результатів опитування Соціологічної групи "Рейтинг"

В рамках дослідження, людей запитали про те, чи готові вони працювати в одному колективі з ветераном. Опитані відповіли:

77% – однозначно так;

19% – скоріше так;

1% – скоріше ні;

1% – зовсім ні;

2% – важко відповісти.

Скрін результатів опитування Соціологічної групи "Рейтинг"

Крім цього в людей запитали, наскільки суспільство поважає ветеранів:

25% відповіли, що однозначно поважає;

54% – скоріше поважає;

15% – скоріше не поважає;

3% – зовсім не поважає;

4% – важко відповісти.

Отже, 79% опитаних вважають, що суспільство поважає ветеранів. Після опитування в січні цього року таких було 91%.

Скрін результатів опитування Соціологічної групи "Рейтинг"

Опитування провели з ініціативи "Українського ветеранського фонду" Міністерства у справах ветеранів України.

У ньому взяли участь 1000 людей віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Помилка репрезентативності дослідження не більше 3.1%.

Раніше ми повідомляли, що рівень життєстійкості українців за рік війни майже не змінився.