65% українців мають близьких, які доєдналися до війська після 24 лютого 2022-го – опитування

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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21 вересня 2023

65% опитаних українців мають близьких, які воювали або воюють на лінії фронту, починаючи з 24 лютого 2022 року.   

Про це свідчать результати 24-го Загальнонаціонального опитування "Україна в умовах війни", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 5-7 вересня 2023. 

Майже половина опитаних – 49% – зазначили, що серед їхніх близьких та рідних є ті, хто брав участь у воєнних діях в Україні з 2014 по 2021 роки. 

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65% мають близьких, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року. 

Скрін результатів опитування Соціологічної групи "Рейтинг"

У порівнянні з попередніми опитуваннями, кількість таких українців зростає. Ще влітку 2022-го року таких було 54%. 

У порівнянні з попередніми дослідженнями, продовжує зменшуватися кількість людей, які вважають, що держава виконує свої зобов’язання перед ветеранами війни. 

У серпні 2022 року таких було 69%, у січні 2023 – 53%, у вересні 2023 – 33%. 

Скрін результатів опитування Соціологічної групи "Рейтинг"

"Найчастіше негативної думки про виконання зобов’язань держави перед ветеранами дотримуються мешканці західних регіонів, представники молодого покоління, більш забезпечені. 

Думка про невиконання зобов’язань з боку держави більш поширена серед тих, хто не має близьких на війні, або мають тих, котрі воюють саме зараз", – зазначають автори опитування. 

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Згідно з результатами опитуванням, зростає кількість українців, які асоціюють ветеранів війни з людьми молодого віку: у січні таких було 21%, у вересні – 26%. 

Скрін результатів опитування Соціологічної групи "Рейтинг"

Також більше людей почали асоціювати поняття "ветеран війни" із людиною з інвалідністю. У січні таких було 29%, а на початку осені – 47%. 

Опитані назвали проблеми, з якими на їхню думку, можуть зіткнутися ветерани війни після повернення зі служби. 

  • 32% вважають, що головною проблемою буде психоемоційна нестабільність;
  • 31% – проблеми з фізичним здоров’ям і труднощі з отриманням медичної допомоги; 
  • 28% – відсутність інклюзивного простору та адаптованого робочого місця для осіб з інвалідністю;
  • 28% – проблеми з оформленням соціальних пільг; 
  • 20% – конфлікти у сім’ї, родині. 
Скрін результатів опитування Соціологічної групи "Рейтинг"

В рамках дослідження, людей запитали про те, чи готові вони працювати в одному колективі з ветераном. Опитані відповіли: 

  • 77% – однозначно так; 
  • 19% – скоріше так; 
  • 1% – скоріше ні; 
  • 1% – зовсім ні;
  • 2% – важко відповісти. 
Скрін результатів опитування Соціологічної групи "Рейтинг"

Крім цього в людей запитали, наскільки суспільство поважає ветеранів: 

  • 25% відповіли, що однозначно поважає; 
  • 54% – скоріше поважає;
  • 15% – скоріше не поважає;
  • 3% – зовсім не поважає; 
  • 4% – важко відповісти.

Отже, 79% опитаних вважають, що суспільство поважає ветеранів. Після опитування в січні цього року таких було 91%. 

Скрін результатів опитування Соціологічної групи "Рейтинг"

Опитування провели з ініціативи "Українського ветеранського фонду" Міністерства у справах ветеранів України.

У ньому взяли участь 1000 людей віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. 

Помилка репрезентативності дослідження не більше 3.1%. 

Раніше ми повідомляли, що рівень життєстійкості українців за рік війни майже не змінився.

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