Корупція і дорогі ліки: українці назвали основні проблеми в галузі охорони здоров’я

На думку українців, серед головних наявних проблем у сфері охорони здоров’я, найбільшою є корупцію.

Про це заявили 60% респондентів, йдеться в результатах дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

З 3 по 17 липня 2023 року методом особистого інтерв’ю респондентам поставили три запитання, які також ставили протягом 2019–2021 років. Вони пов’язані з реформою охорони здоров’я.

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У переліку проблеми в галузі охорони здоров’я на другому місці – вимога зменшити вартість ліків. На це звернули увагу 54% опитаних.

Скрін результатів опитування/Фонд Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва

Також люди вказали на:

необхідність забезпечити лікарні та поліклініки обладнанням для лікування і діагностики – 52%;

несення відповідальності лікарям за здоров’я пацієнтів та результати лікування – 51%;

вимогу встановити прозорі та доступні ціни на медичні послуги в лікарнях – 48%;

забезпечення належного лікування та реабілітацію поранених ветеранів – 46%.

Майже кожен третій респондент серед проблем в галузі охорони здоров’я волів би:

припинити стягнення "добровільних" поборів у лікарнях, поліклініках і пологових будинках – 36%;

збільшити число професійних лікарів-терапевтів і сімейних лікарів – 35%;

підвищити контроль за якістю медичної освіти – 34%;

підвищити оплату праці лікарів та медперсоналу – 30%.

Крім того, як свідчать дані дослідження, в Україні зросла частка громадян, які вважають, що задля отримання якісної медичної допомоги їм варто додатково "віддячувати" лікарям грошима.

Думку про те, що лікарям можна і варто додатково "віддячувати" грошима поділяють 26% опитаних. У 2021 роком таких було менше – 17%.

Скрін результатів опитування/Фонд Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва

Однак більшість – 68% як у 2021-му, так і у 2023 роках – продовжує вважати, що додатково доплачувати лікарям не потрібно.

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Також 28% опитаних підтвердили, що протягом останнього року під час прийому лікаря доплачували за медичні послуги, процедури чи діагностику в державних лікарнях.

Скрін результатів опитування/Фонд Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва

Ще 32% респондентів повідомили, що не доплачували за медпослуги чи діагностику, а 39% опитаних – не зверталися за такими послугами.

У травні 2021 року частка тих, кому довелося доплачувати, становила 33%.

Опитування провели в усіх регіонах України, окрім тимчасово окупованої республіки Крим, Донецької, Луганської та Херсонської областей.

Опитування проводилося на тих територіях, що контролюються урядом України, та на яких не ведуться бойові дії.

Загалом, у ньому взяло участь 2011 респондентів віком від 18 років.

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