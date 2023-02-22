Рівень життєстійкості українців за рік війни майже не змінився – опитування

За рік повномасштабного вторгнення рівень життєстійкості українців мінімально зменшився.

Показник з 3.9 опустився до 3.7. Учасники оцінювали свій стан за 5-бальною шкалою, де чим вищий індекс, тим кращий рівень життєстійкості.

Про це свідчать дані опитування, які провела соціологічна група "Рейтинг" у лютому 2023 року.

При цьому зменшилась кількість людей, які планують своє життя на кілька років на перед – з 23% до 19%.

Окрім того, українці частіше відчувають негативні емоції, ніж позитивні. Так, наприклад, сум та злість фіксують частіше, ніж радість та натхнення.

Проте найбільш вираженими залишаються нейтральні почуття – хвилювання і інтерес. Їхнє забарвлення залежить від контексту.

За рік війни в українців зросла любов до інших, але до себе – зменшилась. Це пояснюється бажанням бути разом з іншими у стресових ситуаціях.

Близько 8% вважають, що мають серйозні розлади, які сильно впливають на їхнє життя. Ще третина – мають помірні розлади.

Самообмеження теж залишаються "в тренді" – 58% опитаних вважають, що потрібно суттєво себе обмежувати у розвагах і покупках.

На противагу їм 37% схильні думати, що потрібно намагатися жити повноцінним життям.

В опитуванні взяли участь 1000 повнолітніх українців з усіх областей, крім тимчасово окупованих територій. Дослідження проводили телефоном 4-13 лютого 2023 року. Вибірка учасників репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.