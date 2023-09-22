Вчені дослідили, що відбувається зі свідомістю людини на межі смерті

Науковці дослідили, що відбувається з мозком людини перед смертю й чи може вона пригадати ці події, якщо виживе. Вчені спостерігали за мозком людей, яким робили серцево-легеневу реанімацію.

Виявилось, що в людському мозку відбувається активність навіть за годину після смерті. Відповідне дослідження опублікували в журналі Resuscitation, повідомляє Live Science.

Навіть під час зупинки серця у людей спостерігали свідомість та когнітивні процеси. Також деякі люди, які виживали завдяки реанімації, змогли пригадати звуки, які чули в процесі.

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"Когнітивна активність та усвідомлення під час зупинки серця відомі, але недостатньо вивчені. Це перше дослідження, яке вивчало свідомість та електрокортикальні біомаркери, що лежать в її основі, під час серцево-легеневої реанімації", – пишуть вчені.

Фото: AndrewLozovyi /Depositphotos

"Пригадані переживання смерті" були зафіксовані в різних культурах протягом всієї історії людства. Однак вчені небагато досліджували передсмертні галюцинації або сновидіння.

У новому дослідженні науковець Сем Парнія з Медичної школи Гроссмана Нью-Йоркського університету та його колеги намагалися знайти біологічний слід від спогадів про смерть. Вони об'єднали зусилля з 25 лікарнями, переважно у США та Великій Британії.

Медичний персонал використовував портативні пристрої, щоб виміряти рівень кисню в мозку пацієнтів та електричну активність, не втручаючись у медичне лікування.

Дослідники також перевіряли свідоме і несвідоме сприйняття, надягаючи на пацієнтів навушники, у якиї відтворювався запис назв трьох фруктів (банана, груші та яблука), адже попередні дослідження показували, що навіть люди в комі можуть несвідомо запам'ятовувати назви фруктів або міст, якщо це прошепотіти їм на вухо.

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Спочатку медики збирали інформацію про 567 пацієнтів, яким робили серцево-легеневу реанімацію.

З них 53 вижили, 28 – дали науковцям інтерв'ю, а 11 – повідомили про спогади/свідоме сприйняття коми.

Вчені зафіксували, що мозок деяких пацієнтів із зупинкою серця вибухнув шквалом активності під час серцево-легеневої реанімації, навіть якщо серце не билося майже годину.

Ніхто з опитаних учасників не ідентифікував візуальних образів, але одна людина з 28 пригадала аудіостимул, який відтворювався, коли лікарі намагалися її реанімувати.

При цьому автор визнає, що людина могла вгадати правильні фрукти випадково.

Також вчені опитали 126 інших людей, які пережили зупинку серця, оскільки розмір попередньої вибірки був замалий.

Майже 40% опитаних повідомили про певне усвідомлення події, але без конкретних спогадів, а 20% мали спогади про смерть.

Багато хто описав цю подію як "моральну оцінку всього життя" та їхньої поведінки.

Фото: sudok1 /Depositphotos

Дослідники вважають, що інформація, яку вони отримали від пацієнтів, це маркери "усвідомленого досвіду смерті". Такі спостереження раніше ніколи не фіксували, каже провідний автор дослідження Сем Парнія.

На його думку, під час смерті частини мозку, які зазвичай перебувають у стані спокою, стають активними.

Так людина ніби "отримує доступ" до всієї свідомості, своїх спогадів за життя тощо.

"Ми не знаємо, яку еволюційну користь це має, але, схоже, це готує людей до переходу від життя до смерті", – каже Парнія.

Результати дослідження можуть допомогти вченим краще зрозуміти природу функціонування мозку і передсмертного досвіду під час зупинки серця, вважає лікар інтенсивної терапії Лахмір Чавла, який не брав участі в дослідженні.

На його думку, ці результати також доводять: сім’ї варто заходити в палату, щоб попрощатися з людиною, яку, здається, вже неможливо врятувати. Адже є ймовірність, що пацієнт все ще може чути рідних.

Нагадаємо, раніше УП. Життя дізналась, чому люди бачать "потойбіччя" в моменти клінічної смерті.