Фото з України та перша нагорода для ШІ. International Photography Awards-2023 назвали переможців

Престижна премія для фотографів International Photography Awards визначила переможців 2023 року. Митці представляли серії робіт в 11 основних номінаціях з багатьма підкатегоріями. У кожній з номінацій визначається свій "Фотограф року".

До переліку переможців за версією журі потрапив фотограф Вольфганг Шван з фотографіями з України.

Зокрема, він представив фото пораненої внаслідок ракетного удару вчительки з Чугуєва Олени Курило, яке облетіло світ 24 лютого.

Вольфганг Шван здобув 1 місце у категорії Editorial/Press підкатегорії "Війна", отримавши нагороду Press Photographer Of the Year.

Автор: Wolfgang Schwan/Press Photographer Of the Year

Загалом, в інших найголовніших номінаціях International Photography Awards виділила таких переможців:

Advertising (Реклама)

Автор: Thomas Broening (Advertising Photographer Of the Year)

Analog/Film (Кіно)

Автор: Edgar Martins/Film Photographer Of the Year

Architecture (Архітектура)

Автор: Gang Wang/Architecture Photographer Of the Year

Book (Книга)

Автори: 93 фотожурналісти/Book Photographer Of the Year

Event (Подієве фото)

Автор: Nabil West/Event Photographer Of the Year

Fine Art (Вишукане мистецтво)

Автор: Julia Fullerton-Batten/Fine Art Photographer Of the Year

Nature (Природа)

Фото: Barbara and Maciej Noskowski/Nature Photographer Of the Year

People (Люди), Фотограф року

Автор: Allison Hunter/People Photographer Of the Year

Sport (Спорт)

Автор: Finn O'Hara/Sports Photographer Of the Year

Special (Особливе), Фотограф року

Автор: Horst Kistner/Special Photographer Of the Year

Війна РФ проти України цього року відзначилась у багатьох роботах переможців.

Нагороду в номінації Book Photographer Of the Year отримала спільна робота 93 фотожурналістів про війну в Україні під назвою Ukraine: A War Crime.

Друге місце в цій же номінації документальної книги отримала робота Relentless Courage: Ukraine and the World at War.

Це портфоліо понад 20 найавторитетніших фотожурналістів сучасності, серед яких Керол Гузі, Лінсі Аддаріо, Пола Бронштейн, Юстина Мельникович та інших. А на обкладинці – фото Дмитра Козацького з "Азовсталі".

Також перше місце в номінації Professional Editorial підкатегорії Press, Political отримало фото Володимира Зеленського після звернення до Конгресу США від фотографа Марка Абрахама.

Автор: Mark Abraham/Editorial/Press/Political

Крім того, у 2023 році на конкурсі вперше ввели програму для "фотографій", створених за допомогою штучного інтелекту. У категорії AI-Generated Image переміг митець Лучано Кеніг Дюпон.

Нагадаємо, минулого року на конкурсі Sony World Photography Award перемогла робота художника Боріса Ельдагсена, яка виявилась штучно згенерованим зображенням.

Митець із Німеччини відмовився від нагороди, пояснивши, що хотів спровокувати дискусію про межу між фотографією та ШІ, і йому це вдалося.

У відповідь на дискусію, зокрема, International Photography Awards виділила окрему категорію для "фотомистецтва" від ШІ.

Зображення, згенеровані штучним інтелектом, можуть претендувати на призи лише в межах своєї номінації (золото/срібло/бронза в підкатегоріях і в загальній категорії), але НЕ можуть претендувати на нагороди в номінаціях "Фотограф року" та "Відкриття року".