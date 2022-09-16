Світлина захисника Маріуполя "Ореста" посіла 1 місце на міжнародному фотоконкурсі

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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16 вересня 2022

Світлина українського фотографа та захисника Дмитра Козацького, який обороняв "Азовсталь", стала переможцем у міжнародному фотоконкурсі International Photography Awards. 

Про це повідомили на Facebook-сторінці премії.

Робота із назвою "Світло переможе" #SaveAzovstal посіла перше місце у категорії "Вибір редакції".

Інші 8 робіт у фотоконкурсі висвітлюють війну у Кабулі, є серед них фото політичних рішень та спортивних здобутків.

 Фото зі сторінка IPA

Дмитро Козацький нині перебуває у полоні, як і сотні інших захисників Маріуполя. Проте його роботи продовжують підкорювати світ та розказувати про війну в Україні.

International Photography Awards - один з найпрестижніших конкурсів для фотографів у світі. Призовий фонд для переможців сягає 200 тисяч доларів.

Нагадаємо, нещодавно світлини Дмитра з серії, яку він зробив під час перебування на "Азовсталі", вже виграли нагороду на іншому фотоконкурсі у Парижі.

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