На програмі Erasmus+ щодо психічного здоров’я українців буде організаторка та тренерка з Росії

Українська психологиня поскаржилася, що на тижневій програмі Erasmus+ в Австрії, що присвячена ментальному здоров’ю українців, будуть присутні організаторка і тренерка з Росії.

Про інцидент повідомила регіональна експертка порталу "Психічне здоров'я для України" Галина Штогрин.

Жінка хотіла взяти участь у тижневій програмі "A Path to Self Care", що відбудеться 8-16 листопада в Австрії. Учасників шукала громадська організація NGO "Vzayemopomich".

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Однак Галина відмовилась, коли дізналась, що одна з організаторів – росіянка, яка вже кілька років живе в Польщі. Також російське походження має одна з тренерок.

"Я запитала, чи є в програмі російські чи білоруські учасники. Учасників немає, але одна з організаторів цієї програми – росіянка Віра Горюнова.

Для мене це якась максимально дика ситуація, коли ми говоримо про психічне здоров'я людей. Я працюю з молоддю з ментальними порушеннями, я маю досвід і хочу теж отримати якісь інструменти, як справлятися зі стресом, а виявляється це буде розказувати представниця країни-терориста", – розповіла Галина у коментарі УП. Життя.

Програма "A Path to Self Care" покликана навчити українських молодіжних працівників піклуватися про себе і долати стрес. Однак Галина вважає, що тренери російського походження можуть бути тригером для учасників.

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"Навіть якщо вона 20 років тому виїхала, я не впевнена, що хотіла би мати справу з якоюсь представницею взагалі будь-чого пов'язаного з Росією.

І я, як учасниця, маю право про це знати. Якщо людина недавно Росію покинула, то в мене питання, стільки в ній цієї Росії ще залишилося", – каже дівчина.

Галина відмовилась від участі у програмі.

"Як можна робити програму для українців про їхнє психічне відновлення, коли росіяни будуть цього навчати тиждень підряд? Якщо це якісь горизонтальні стосунки, коли я учасниця і поруч є ще учасник з Росії, я ще можу якось від нього захищатися.

Але це тренер, який тебе навчає. Коли я буквально виїжджаю з-під масованої атаки дронами, і буду слухати росіянку, яка мені розказує, як дбати про своє психічне здоров'я", – каже Галина.

Зараз вона вимагає в організаторів тренінгу Erasmus+ переглянути можливість співпраці з росіянами, або хоча б сповістити про це учасників.

Водночас у громадській організації "Vzayemopomich", яка повідомила Галині про участь тренерки-росіянки, запевняють, що не є співорганізаторами тренінгу.

"Ми не є організаторами проєкту, нас було запрошено як відправляючу організацію-партнера, як і всі інші організації, крім австрійської. Ми не відповідаємо ні за контент на самому проєкті, ні за фінансову складову…", – йдеться у повідомленні, яким поділилася Галина.

У ГО пояснили, що не виправдовують появу тренерки з Росії у проєкті, але на цьому етапі вже не можуть відмовитись від участі.