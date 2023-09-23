Кабмін спростив вимоги для відкриття аптек у селах

Кабінет міністрів України змінив вимоги до відкриття аптек у селах.

Тепер аптечні пункти зможуть відкривати у менших за розміром приміщеннях, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

У Кабміні вважають, що таке рішення підвищить доступність лікарських засобів для людей та дозволить відкривати нові аптечні пункти у сільській місцевості за спрощеними вимогами.

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Відтепер загальна мінімальна площа аптек відтепер становить:

у селищах – не менше ніж 30 кв. метрів (площа торговельного залу — не менше ніж 13,5 кв. метрів);

не менше ніж 30 кв. метрів (площа торговельного залу — не менше ніж 13,5 кв. метрів); у селі – не менше ніж 18 кв. метрів (площа торговельного залу — не менше ніж 6 кв. метрів).

Кабінет міністрів України змінив вимоги до відкриття аптек у селах

Наразі лише в 11% українських сіл працюють аптечні пункти. Йдеться про 5 700 аптек, які працюють у селах та селищах. У 20 тис. сіл та селищ досі не має аптечних пунктів.

Раніше 4 серпня уряд ухвалив постанову, якою дозволив створювати мобільні аптечні пункти. Це можуть робити суб’єкти господарювання, які мають ліцензії з роздрібної торгівлі лікарськими засобами.