Що має бути у домашній аптечці – пояснюють у МОЗ

Домашня аптечка під час воєнного стану та постійних відключень світла може врятувати життя.

Правильно зібрана аптечка дозволить почуватися впевнено у випадку виникнення непередбачуваних ситуацій зі здоров’ям, зазначають у Міністерстві охорони здоров’я.

"Збираючи домашню аптечку, зважайте на свій стан здоров’я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам’ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка і її наповнення, а вміння правильно ним користуватися", – кажуть у відомстві.

Що має містити базова аптечка:

💊еластичні бинти;

💊безпечні шпильки;

💊стерильні рукавички;

💊пінцет;

💊ножиці;

💊неспиртові серветки;

💊термометр;

💊пластири, зокрема для очей;

💊стерильні бинти;

💊трикутні (косинкові) пов’язки;

💊антисептичний засіб (хлоргексидин, 70-відсотковий спирт);

💊знеболювальні та жарознижувальні (парацетомол, ібупрофен);

💊розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти;

💊крем від алергії з діючою речовиною діфенгідрамін або таблетки з лоратадином, цетиризином тощо;

💊стерильний фізросчин для промивання ран;

💊краплі для промивання очей;

💊якісний турнікет для зупинки кровотеч (джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить).

У людей з хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути ліки, які вони приймають регулярно. Наприклад, для зниження тиску. В аптечку краще покласти щонайменше двотижневий, а краще – місячний запас таких ліків.

"Зауважте: антибіотики, гормональні препарати, препарати з дифенгідраміном або метамізолом натрія – не для домашньої аптечки", – кажуть у МОЗ.