Що має бути у домашній аптечці – пояснюють у МОЗ

Домашня аптечка під час воєнного стану та постійних відключень світла може врятувати життя.
Правильно зібрана аптечка дозволить почуватися впевнено у випадку виникнення непередбачуваних ситуацій зі здоров’ям, зазначають у Міністерстві охорони здоров’я.
"Збираючи домашню аптечку, зважайте на свій стан здоров’я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам’ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка і її наповнення, а вміння правильно ним користуватися", – кажуть у відомстві.
Що має містити базова аптечка:
💊еластичні бинти;
💊безпечні шпильки;
💊стерильні рукавички;
💊пінцет;
💊ножиці;
💊неспиртові серветки;
💊термометр;
💊пластири, зокрема для очей;
💊стерильні бинти;
💊трикутні (косинкові) пов’язки;
💊антисептичний засіб (хлоргексидин, 70-відсотковий спирт);
💊знеболювальні та жарознижувальні (парацетомол, ібупрофен);
💊розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти;
💊крем від алергії з діючою речовиною діфенгідрамін або таблетки з лоратадином, цетиризином тощо;
💊стерильний фізросчин для промивання ран;
💊краплі для промивання очей;
💊якісний турнікет для зупинки кровотеч (джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить).
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У людей з хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути ліки, які вони приймають регулярно. Наприклад, для зниження тиску. В аптечку краще покласти щонайменше двотижневий, а краще – місячний запас таких ліків.
"Зауважте: антибіотики, гормональні препарати, препарати з дифенгідраміном або метамізолом натрія – не для домашньої аптечки", – кажуть у МОЗ.
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