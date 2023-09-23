Вчені стверджують, що білок комах може сповільнити ожиріння та покращити здоров’я

Нове дослідження на мишах демонструє, що потенційна заміна білка борошняними хрущаками в дієтах з високим вмістом жиру позитивно впливає на здоров’я.

Про це пише Sci Tech Daily.

Експеримент проводили вчені з Університету Іллінойса в Урбана-Шампейн. Він доводить, що заміна білка може уповільнити набір ваги, покращити імунну відповідь, зменшити запалення та по покращити обмін речовин.

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"З попереднього дослідження на півнях ми знали, що борошняні хрущаки є високоякісним, добре засвоюваним джерелом білка, яке також є екологічно стійким", – говорить провідний автор дослідження Келлі Свонсон, професор Департаменту тваринництва та тимчасовий директор Відділу наук про харчування в Коледжі сільськогосподарських, споживчих та екологічних наук (ACES).

Її команда годувала мишей дієтою з високим вмістом жиру – 46% калорій від жиру, з казеїном, білком з молочних продуктів. Таке харчування тривало 12 тижнів. Потім відбувався перехід на альтернативні білки.

Водночас інша група харчувалася пісною дієтою з казеїном протягом усього експерименту. Коли дійшла справа до заміни на хробаків, то група дієти з високим вмістом жиру вже страждала від ожиріння та мала певні стани, які підвищували ризик серцевого нападу, діабету та інші проблеми зі здоров’ям.

Після цього 2 види почали їсти хрущаків у вигляді висушеного порошка, який схожий на борошно. У раціоні ним замінювали 50 або 100 % казеїну. Через 8 тижнів дослідники виміряли вагу тіла, його склад, метаболіти, експресію генів печінки та жирової тканини.

Вчені з’ясували, що білок хрущака борошняного не викликав втрати ваги у мишей із ожирінням. Проте швидкість набору ваги сповільнилася, якщо порівнювати з групою, яка споживала дієту з високим вмістом жиру з казеїном.

Також дослідники помітили покращення ліпідного профілю крові. З точки зору експресії генів, запалення зменшилося, а деякі гени метаболізму ліпідів і глюкози були змінені.

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Деякі позитивні зміни були пов’язані з хітином. Цей волокнистий матеріал надає міцність зовнішньому скелету комах. Його роль ще не добре вивчена, але він діє як клітковина, стимулюючи корисну мікробну активність у кишечнику.

Під час експерименту використовували мишей дикого типу, які набирали вагу так, як і люди: за допомогою дієти.

Наразі білок борошнистого хрущака не схвалено Управлінням з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

Водночас громадянам США доступне борошно з цвіркунів, яке використовують у харчових продуктах.

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