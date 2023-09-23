Померла матір Кузьми Скрябіна

Українська правда. Життя редакційний колектив
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23 вересня 2023

У віці 76 років померла матір Кузьми Скрябіна Ольга Кузьменко. Про це повідомили на сторінці благодійного фонду Кузьми Скрябіна. 

"Ця втрата важка для нас усіх. Ольга Михайлівна була справді чудовою і душевною людиною, з великим серцем", – написали у фонді.

Коли і де відбуватиметься прощання з Ольгою, наразі не відомо.

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Ольга Кузьменко – українська письменниця та освітянка. 

Ольга Кузьменко. Фото: Суспільне Львів

Ольга Кузьменко народилася 23 квітня 1947 року в селі Сіде Самбірського району на Львівщині. Навчалася у Дрогобицькому інституті музичного мистецтва та викладала фортепіано у музичній школі.

Нагадаємо, син Ольги, співак Андрій Кузьменко, відомий під псевдонімом Кузьма Скрябін, загинув у лютому 2015 року у ДТП. Після його смерті жінка написала три книги, присвячені сину.

З нагоди 47-го дня народження покійного сина Ольга Михайлівна співала улюблену колискову Кузьми.

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Президент Володимир Зеленський присвоїв Скрябіну звання Героя України.

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