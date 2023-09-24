У Мексиці затримали ляльковика та його "іграшку-демона" Чакі: обох скували в наручники. ВІДЕО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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24 вересня 2023

У Мексиці правоохоронці заарештували ляльковика, відомого під псевдонімом "Карлос N", який за допомогою "ляльки-демона" Чакі лякав перехожих й вимагав гроші. 

Обох скували в наручники, повідомляє Reuters. 

11 вересня правоохоронці затримали власника ляльки Чакі, який прикріпив до іграшки ніж та погрожував ним перехожим. 

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Ляльковика звинуватили в порушенні громадського порядку, назвавши його дії загрозливими для безпеки інших. 

У відділку поліції правоохоронці одягнули на іграшку наручники та кепкували з її ножа. 

Поліцейський, який надягнув наручники на маріонетку, отримав догану за несерйозне ставлення до роботи.

Пізніше "Карлоса N" відпустили, доля іграшки невідома. 

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Лялька Чакі – це персонаж з фільму жахів "Дитячі ігри". 

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Відповідно до сюжету фільму, Чакі – це серійний вбивця, якого застрелили в магазині іграшок. Перед смертю він встиг "переселити" себе в тіло ляльки.

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