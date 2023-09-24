У Флориді спіймали алігатора з людськими рештками в пащі. ВІДЕО

У американському штаті Флорида перехожий помітив алігатора з людськими рештками в пащі.

Про це повідомляє Sky News.

Плазуна розміром майже 4 метри (13 футів) помітив Джамаркус Буллард 22-го вересня. Алігатор перебував у каналі Ларго, за 32 км від міста Тампи.

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Щоб перевірити, чи це справді алігатор, він кинув камінь у нього. Перехожий побачив, що тварина ніби тримала нижню частину людського тулуба та потягнула його під воду.

Після цього Буллард зв’язався із локальними представниками влади.

За даними телеканалу FOX 13 Tampa Bay, поліція у співпраці з Флоридською комісією з охорони риби та дикої природи (FWC) виловила та вбила алігатора.

Рештки людини теж виявили і дослідили. Попередньо жертвою стала 41-річна жінка Сабріна Пекхем.

У штаті й надалі з’ясовують обставини інциденту та більше деталей поки не розголошують.

Раніше ми розповідали, що давні алігатори мали зуби розміром з банани.

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