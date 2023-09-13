У Китаї полюють на 70 крокодилів, які втекли з ферми під час повені

У Китаї намагаються зловити понад 70 крокодилів, які втекли з ферми під час повені.
Інцидент стався у місті Маомін провінції Гуандун через зливи, повідомляє The Guardian з посиланням на місцеві ЗМІ.
Озеро на комерційній крокодилячій фермі переповнилося, тому 69 дорослих і 6 молодих крокодилів втекли.
Місцева влада попередила мешканців села Пенг Кун не виходити на вулицю, адже у районі були помічені крокодили.
У місті розпочалася операція з вилову рептилій. Рятувальники обшукують поля на човнах.
|Фото ілюстративне: yanjf
Китайські державні ЗМІ повідомляють, що 8 крокодилів уже зловили. Деяких із них застрелили або вбили електричним струмом.
"Крокодили все ще у воді, і кілька урядових відомств працюють над їх виловом.
Ситуація розслідується, зокрема встановлюється конкретна кількість крокодилів", – повідомило державне Національне радіо Китаю (CNR).
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|Джерело: 9news
У Китаї крокодилів розводять заради шкіри та м'яса, яке іноді використовується в традиційній медицині.
За даними CNR, у постраждалому районі також є тематичний парк крокодилів і "найбільша в країні ферма для розведення крокодилів".
Нагадаємо, минулого тижня тайфун "Хайкуй" приніс тривалі зливи на південь Китаю, спричинивши повені у багатьох регіонах.
Безперервні дощі спричинили понад 100 зсувів, близько 1360 жителів постраждали від повені, а щонайменше 7 людей на півдні – загинули.
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