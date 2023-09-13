У Китаї полюють на 70 крокодилів, які втекли з ферми під час повені

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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13 вересня 2023

У Китаї намагаються зловити понад 70 крокодилів, які втекли з ферми під час повені.

Інцидент стався у місті Маомін провінції Гуандун через зливи, повідомляє The Guardian з посиланням на місцеві ЗМІ. 

Озеро на комерційній крокодилячій фермі переповнилося, тому 69 дорослих і 6 молодих крокодилів втекли. 

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Місцева влада попередила мешканців села Пенг Кун не виходити на вулицю, адже у районі були помічені крокодили.

У місті розпочалася операція з вилову рептилій. Рятувальники обшукують поля на човнах.

 Фото ілюстративне: yanjf

Китайські державні ЗМІ повідомляють, що 8 крокодилів уже зловили. Деяких із них застрелили або вбили електричним струмом.

"Крокодили все ще у воді, і кілька урядових відомств працюють над їх виловом.

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Ситуація розслідується, зокрема встановлюється конкретна кількість крокодилів", – повідомило державне Національне радіо Китаю (CNR).

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 Джерело: 9news

У Китаї крокодилів розводять заради шкіри та м'яса, яке іноді використовується в традиційній медицині. 

За даними CNR, у постраждалому районі також є тематичний парк крокодилів і "найбільша в країні ферма для розведення крокодилів".

Нагадаємо, минулого тижня тайфун "Хайкуй" приніс тривалі зливи на південь Китаю, спричинивши повені у багатьох регіонах.

Безперервні дощі спричинили понад 100 зсувів, близько 1360 жителів постраждали від повені, а щонайменше 7 людей на півдні – загинули.

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