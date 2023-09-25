Мережа магазинів для дітей "Антошка" святкує свій 26-й день народження®

Цьогоріч магазини "Антошка" збирають маленьких українців з усіх куточків країни та об’єднують їх унікальною розмальовкою. Її ідея була створена дійсно з думкою про українських дітей.

Як відомо, розмальовки діють на малечу заспокійливо: коли діти заповнюють її простір між лініями яскравими фарбами, вони не лише творять, а й відчувають тепло, затишок, комфорт. Це саме те, що дуже потрібно нашим дітям зараз.

Отже, в куточку творчості в кожному магазині "Антошка" на вас чекає розмальовка розміром 1,5 х 1,5 метри, і це лише її мала частина. Адже загалом вона величезна – понад 150 кв. метрів.

Дійсно розмальовка мрії! Її зберуть із розрізнених частин у велику карту України, і кожен, хто розмальовував її у магазинах "Антошки" у різних містах нашої країни, від Харкова до Львова, стане творцем великої та яскравої єдиної картини.

Усі фрагменти розмальовки насамкінець зберуть докупи в Одесі та зафіксують новий рекорд України!

Батькам також варто долучитися до малювання, чом ні? Яскравьте життя дітей разом з магазинами "Антошка": кожен день малечі можна зробити позитивним, адже навіть чорно-білі лінії стають барвистими, якщо додати трохи фарб і кольорових олівців.

Це так гарно і дуже символічно!

Подарувати свято кожній дитині – незмінна мета "Антошки", що вже понад два десятиліття дбає про те, щоб діти росли щасливими.

Це справжня територія дитинства українців, попри будь-які часи й обставини. Тож святкуймо 26-річницю з "Антошкою" усією країною!

На святкування запрошені всі українці – і батьки, і діти. З 26 вересня до 2 жовтня неодмінно завітайте разом до магазину мережі "Антошка" у вашому місті й отримайте чудові враження! Адреси за посиланням: https://antoshka.ua/ua/shops

Діти – наше майбутнє. І це не просто слова, адже уся історія магазину "Антошка" наповнена щирою любов’ю до дітей і розумінням їхніх потреб: з моменту відкриття першого дитячого супермаркету в Україні у Одесі в 1997-му компанія дотримується своєї головної місії – перетворювати турботу про дітей на задоволення.

Мережа магазинів "Антошка" – це не просто товари для дітей, це все для дітей. Тому й на свою річницю "Антошка" дарує гостям веселе свято, незабутні емоції, яскраві фарби.

І, нарешті, яке ж свято без подарунків? На свою річницю мережа магазинів "Антошка" дарує знижки на товари для дітей до -50%! Отже, саме час придбати дитині омріяну іграшку або ж модний і зручний одяг.

Адже усі дитячі мрії, загадані в "Антошка", мають неодмінно здійснитися.

Дати розваг: 26 вересня – 2 жовтня 2023 року

Адреси магазинів "Антошка": за посиланням.